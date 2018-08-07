Происшествия
Суд арестовал подмосковное имущество Бориса Мазо, фигуранта дела о хищениях на стройке Эрмитажа
Участок, дом и квартиру в Московской области, принадлежащие бывшему начальнику имущественного департамента Минкульта Борису Мазо, арестовал Басманный суд в столице.
Информацию об аресте недвижимости Мазо «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе суда. Ходатайство следствия о хищениях при строительстве фондохранилища в Приморском районе Петербурга было удовлетворено 7 августа.
Борис Мазо заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он находится за пределами России на лечении, как утверждал его адвокат. В мае сообщалось о намерении объявить его в розыск.
В июле стало известно, что Эрмитаж возобновляет проблемную стройку. Аукцион должен был состояться 13 июля, но заявку подал всего один участник. Торги за контракт на 263 миллиона были возобновлены 3 августа. Несколько компаний подали жалобы в УФАС на конкурсную документацию, все их комиссия признала необоснованными.
Справка:
В мае 2018 года Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесников. Он, по версии следствия, похитил 450 миллионов рублей на подрядах государственного музея по строительству фондохранилища. Вместе с Колесниковым был арестован и бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Предприниматель «заходил» в тендеры Минкульта и подведомственных ему учреждений, получал деньги якобы за выполненные работы, обналичивал миллионы и делился. В доле, судя по материалам дела, были Пирумов как покровитель схемы, начальник имущественного департамента Минкульта Борис Мазо и другие деятели культуры.