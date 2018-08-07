Суд арестовал подмосковное имущество Бориса Мазо, фигуранта дела о хищениях на стройке Эрмитажа

Участок, дом и квартиру в Московской области, принадлежащие бывшему начальнику имущественного департамента Минкульта Борису Мазо, арестовал Басманный суд в столице.

Информацию об аресте недвижимости Мазо «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе суда. Ходатайство следствия о хищениях при строительстве фондохранилища в Приморском районе Петербурга было удовлетворено 7 августа.

Борис Мазо заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он находится за пределами России на лечении, как утверждал его адвокат. В мае сообщалось о намерении объявить его в розыск.

В июле стало известно, что Эрмитаж возобновляет проблемную стройку. Аукцион должен был состояться 13 июля, но заявку подал всего один участник. Торги за контракт на 263 миллиона были возобновлены 3 августа. Несколько компаний подали жалобы в УФАС на конкурсную документацию, все их комиссия признала необоснованными.