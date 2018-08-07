В Крыму обнаружили затонувший древнеримский корабль. Археологи говорят об уникальности находки

У берегов Крыма, неподалеку от Балаклавы, найдено затонувшее древнеримское парусное судно. Как передает 7 августа РБК со ссылкой на ТАСС, обнаружили корабль участники подводной экспедиции «Нептун».

Подробности изданию сообщил руководитель экспедиции Роман Дунаев. По его словам, корабль лежит на глубине примерно в 90 метров. Примерную датировку специалисты установили по якорю.

«По самым смелым предположениям, мы имеем дело с древнеримским парусным судном. До этого такой сохранности корабли римской эпохи в Крыму не находили», – заявил Дунаев. Он уточнил, что корабль мог неплохо сохраниться благодаря тому, что «Черное море является хорошим консервантом на больших глубинах». Сейчас на месте работают археологи, которые должны установить точную дату затопления судна.

Отметим, экспедиция «Нептун» проводится при поддержке Черноморского центра подводных исследований. Также ее финансирует Фонд президентских грантов. Она стартовала в мае 2018 года и должна завершиться в октябре.