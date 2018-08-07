Спасти арестанта. Почему «Кресты-2» не могут всех уберечь от пыток

УФСИН Петербурга и области оперативно отреагировало на доклад общественников об истязаниях в изоляторах и колониях. Образцовый СИЗО в Колпино теоретически способен принять всех арестантов. Цена вопроса - миллиард.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

После огласки пыток в ярославской колонии Федеральная служба исполнения наказаний объявила политику открытости и пообещала избавиться от тех, «кто сам стал преступником». В Петербурге члены общественной наблюдательной комиссии Екатерина Косаревская, Яна Теплицкая и Роман Ширшов подготовили 20-страничный доклад о жалобах арестантов и заключенных на издевательства, неоказание медпомощи, поборы. 7 августа начальник УФСИН Игорь Потапенко поехал с личной инспекцией учреждений.

Мониторинг местных колоний и СИЗО члены общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга провели в конце июля.

«Условия содержания часто невыносимы. Заключенные страдают от угроз, побоев и пыток со стороны сокамерников и сотрудников», – говорится в предисловии к краткой версии доклада, опубликованного правозащитной «Командой 29».

В документе упоминаются исправительные колонии № 5 в Металлострое, № 6 в Обухово и № 7 в Яблоневке, больница имени Гааза и, в основном, следственный изолятор № 6 в Горелово.

«Со слов подозреваемых и обвиняемых, во всех камерах 1 и 3 корпусов СИЗО-6 пребывают заключенные, которые наделены командно-распорядительными функциями. Они называются «Кремль» и выполняют распоряжения администрации, – пишут авторы доклада. – По просьбе следствия «Кремль» оказывает давление на других заключенных, чтобы добиться от них нужных показаний, в частности, прибегает к физическому насилию. У остальных «Кремль» вымогает по 5000 рублей в месяц, чтобы те могли «жить в камере спокойно».

СИЗО-6 упоминается также как место частых визитов оперативников УФСБ. По информации наблюдателей, они имеют свободный доступ к арестантам и угрожают ухудшением условий содержания.

Оперативники полиции тоже встречаются в жалобах:

«Сидевший в СИЗО в Горелово гражданин Щ. заявил о том, что сотрудники уголовного розыска нанесли ему травму и сфальсифицировали против него обвинение в краже… В материалах служебной проверки сказано, что Щ. получил травму при ремонте автомобиля. Через год он скончался в СИЗО. На похоронах, по словам его родственников, были видны сломанные руки и шея».

Член общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая уточнила «Фонтанке», что, кроме общих проблемных вопросов, в докладе описаны 14 конкретных случаев. Есть жалобы с 2015 года.

УФСИН Петербурга и области отреагировало на подборку историй:

«В настоящее время проводится проверка опубликованной информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», – заявило ведомство 6 августа.

Уже на следующий день, 7-го, начальник ведомства Игорь Потапенко выехал в колонии и СИЗО. Его сопровождали омбудсмены и председатель петербургской ОНК Александр Холодов. Комиссия посетила все проблемные учреждения.

«Частично информация из доклада подтвердилась. Арестованного, например, доставили в СИЗО № 6 в Горелово с травмами. Из УФСИН передали материалы в следствие, обстоятельства травм выясняются, – рассказал Холодов. – Вторая жалоба касается избиения арестанта сотрудником изолятора. Она проверяется. Проблема Горелово уже перезрела. Давно пора достраивать второй «крест» в Колпино и переселять. Когда в камере находятся десятки человек, между ними возможны конфликты».

Петербургские арестанты содержатся в четырех СИЗО. Изолятор в Горелово имеет крайне неудобную архитектуру. Огромные камеры располагают к соседству впервые привлеченных к уголовной ответственности и ранее судимых, что запрещено законом, подчеркивают в ОНК.

«Камеры обычно переполнены. В тех, что рассчитаны на 110 мест, проживает 150 человек», – уточняется в докладе.

Изолятор в Горелово рассчитан на 1252 мест. СИЗО № 4 на улице Академика Лебедева – на 556. СИЗО № 5 на Арсенальной – на 592.

Мощностей нового следственного изолятора «Кресты» в Колпино хватило бы на всех сидельцев. Его вместимость составляет 4000 человек, в настоящее время содержатся 1942 арестанта. К их услугам – двух- и четырехместные камеры.

На «Кресты» тоже поступают жалобы, но они скорее формальны. Члены ОНК Петербурга посещали изолятор в июне 2018 года.

«Какие-то вещи неразумно спроектированы, – писала Яна Теплицкая. – Вот зачем надо делать такие окна, у которых только маленькая часть открывается. Не говоря уж о всяких мелочах вроде слишком высоких розеток под чайник… Очень грустно смотреть на «сборное отделение»: люди там проводят много часов, а оно совсем для длительного пребывания не предназначено. Ну и с медициной обычные жалобы вроде «я пишу-пишу, а меня не выводят» от человека с синей ногой и «в длинные выходные врача не было, поэтому я пока (с вываливающимися после недавней операции кишками и с калоприемником) в общей камере, а не в медчасти». Такое посещение. Неплохое, и сопровождающие сотрудники отличные и никто никому зла сознательно не причиняет. Просто вот так оно работает».

В докладе «Кресты» упомянуты только в связи с жалобами на психиатрическое отделение.

Относительно других изоляторов условия содержания в корпусе № 1 можно назвать исключительными.

«Так бы больницы у нас строили, – говорит гендиректор компании «ГЛЭСК» Сергей Салтыков. – Палаты на четырех человек уступают по уровню камерам».

«ГЛЭСК» по заказу УФСИН проводила строительно-техническую экспертизу недоделок. Они остались после работы тандема генподрядчика «ГСК» и субгенподрядчика «Петроинвест».

«По нашему заключению, подписанному в декабре 2017 года, доведение объекта до завершающей стадии и восстановление уже построенного оценивается в 1 млрд 70 млн рублей. Мы также дали рекомендации по приведению проектной документации в соответствие. Это может сказаться на итоговой цифре. Рискну предположить, стоимость доработки может вырасти до 1,5 млрд рублей», – уточнил Салтыков. В детали экспертизы он вдаваться не стал.

По условиям контракта «ГЛЭСК» и УФСИН, экспертиза должна была быть готова к октябрю 2017 года. По данным «Фонтанки», ведомство в качестве заказчика столкнулось с тупиковой ситуацией. Компания «Петроинвест» так и не выдала ключи от помещений корпуса № 2 (второй «крест»). А так как замки специфические, крепкие, то их приходилось выбивать. Производительность составляла одно-два вскрытых помещения в день.

Основные недоделки ожидаемо вызваны заброшенностью корпуса № 2. Он стоял без отопления в течение года, вода порвала радиаторы и трубы, в том числе скрытые. Необходимо полностью менять канализацию. О затоплении здания говорилось еще в начале 2017 года.

Стоимость «Крестов» превысила 13 млрд рублей и, судя по всему, может приблизиться к 15 млрд. В планах УФСИН заселить второй корпус к лету 2019 года.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»