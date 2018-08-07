«Пусть другие идут голосовать, а у нас дела поважнее тут есть». В Самаре к выборам выпустили гомофобный агитационный ролик

В видеоролике, призывающем прийти на выборы в Самаре, молодые люди, похожие на гомосексуалистов, говорят, почему этого делать не стоит.

Героями ролика стали два парня, которые обсуждают политику в различных жизненных ситуациях. В своих суждениях они сходятся во мнении, что «выборы — это иллюзия демократии», а «нормальные люди ни в жизнь на них [выборы] не пойдут». В финале видео герои приходят в квартиру, где, не переставая обсуждать политику, начинают раздеваться, помогая друг другу снять одежду. «Пусть другие идут голосовать, а у нас дела поважнее тут есть», – говорит один из героев, закрывая дверь и одновременно снимая штаны. Его друг в это время лежит в кровати. Заканчивается ролик числом 9 сентября 2018 года, когда в России пройдет единый день голосования.

Пока неизвестно, кто является автором и заказчиком провокационного видео. Ролик, как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, выложивший его в Сеть, ему прислал один из самарских активистов.

В телеграме многим неудобно смотреть, поэтому выкладываю дно дна сюда.

Кремль зовет нас на выборы 9 сентября (это Единый день голосования по стране) pic.twitter.com/SPDcYmWozB — Alexey Navalny (@navalny) 7 августа 2018 г.

Напомним, что перед выборами президента РФ в Сети появился призывающий принять участие в голосовании ролик про гея на передержке — якобы если не пойти на выборы, то каждому выдадут гомосексуалиста и заставят его содержать.