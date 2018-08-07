Погружение в материал: за что строители и дачники любят газобетон

Владельцы загородных домов, скорее всего, хорошо знают, что такое автоклавный газобетон – ведь он востребован и среди строителей-самоучек, и среди профессиональных бригад. «Фонтанка» «погрузилась в материал» и обнаружила несколько причин его популярности.

PressFoto/Zoonar@JH Photo

Автоклавный газобетон — пористый искусственный камень на основе цемента, кварцевого песка и алюминия. В процессе производства смесь ингредиентов вспенивают водородом, потом ей дают затвердеть и закаляют водяным паром в специальных автоклавах. Отсюда — название. Этот материал не следует путать с гидрационным газобетоном (он по-другому твердеет) или пенобетоном, при изготовлении которого используют химические добавки. Чем же хорош автоклавный газобетон?

Стеновые блоки ровные, легкие и податливые

Они имеют почти идеальную геометрическую форму, недостижимую для кирпичей. Поэтому швы кладки получаются очень тонкими – это позволяет экономить раствор, а также улучшает теплоизоляцию и делает стены дома прочнее. Автоклавный газобетон можно пилить, сверлить и по-другому обрабатывать обычным ручным инструментом. Из него вырезают нестандартные элементы всевозможных размеров. «Волшебные пузырьки» внутри делают материал очень легким: блок размером в 30 стандартных кирпичей весит меньше 30 килограммов.

Работать с газобетоном настолько просто, что с этим справится любой более-менее мастеровитый дачник, не говоря уже об опытном строителе коттеджей. Поэтому даже в регионах, где традиционно предпочитали бревна или деревянный брус, загородные дома все чаще возводят именно из него.

Не усаживается, не скрипит, стоит вечно

Стены из газобетона почти не дают усадку, на них не влияют погода и смена сезонов. Если дом построен, просушен и оштукатурен, он будет стоять ровно и не перекосится — в отличие от здания из дерева или на деревянном каркасе, с которым это вполне может случиться.

Практика показала, что газобетонную кладку не нужно обслуживать или ремонтировать. Штукатурка или облицовка могут отвалиться, но сама стена будет практически вечной. Это доказано еще ленинградскими строителями. Они начали возводить газобетонное жилье в Дачном и Автово 60 лет назад, с тех пор успели выдать 20 миллионов квадратных метров — и до наших дней ни один из домов не пришел в аварийное состояние. Надо отметить, что в новостройках из газобетонных блоков делают в основном перегородки и стены, а в домах высотой до пяти этажей их используют и для создания несущих стен.

Индивидуальный предприниматель Александр Щуплов работает с газобетоном уже тринадцать лет и на собственном опыте убедился в том, насколько он превосходит прочие материалы. «Срок эксплуатации каркасного дома составляет пять — семь лет, — говорит Александр. — Кирпич [служит долго, но] проигрывает газобетону, так как укладывается на цемент, а тот промерзает. При правильно установленной вентиляции газобетонный дом будет стоять вечно. Если дом «задушили», срок эксплуатации сократится, конечно. Но полвека он простоит точно».

Среди прочих преимуществ материала — отсутствие резонанса по периметру конструкции и так называемого «структурного скрипа», который возникает, когда дует порывистый ветер или жильцы, не дай бог, начинают ходить туда-сюда по помещению.

А еще он дышит и сохраняет тепло

Автоклавный газобетон похож на дерево тем, что способен выпускать лишнюю влагу из помещения наружу, так что внутри ничего не будет отсыревать. При этом он очень хорошо держит тепло и защищает от ветра. Достаточно однослойной стены без дополнительной изоляции, чтобы создать в помещении естественный и комфортный для человека микроклимат. А еще газобетон — экологически чистый и гипоаллергенный, так как, в отличие от хвойной древесины, не содержит никаких ароматических соединений.

И экономит деньги

Газобетонная стена в итоге всегда дешевле аналогов с похожими свойствами. Конечно, можно найти стройматериалы по более низкой цене, но если прибавить к их стоимости затраты на доставку, кладку, отделку и утепление, окажется, что выгоднее все-таки было купить газобетон. К примеру, квадратный метр смонтированной СИП-панели обойдется примерно в 3000 рублей, а аналогичная площадь газобетонной стены стоит не больше 2500 рублей.

Как выбрать автоклавный газобетон?

Качественные блоки — однородно-серого цвета, гладкие, геометрически правильной формы. Маркировка прочности должна быть не меньше 2,5, морозостойкость — от F100, влажность — не больше 30%. Важен коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем лучше.

Разные марки газобетона имеют разную плотность (соотношение объема и веса), от которой зависит их способность пропускать тепло и звуки. Самая тяжелая разновидность — D1200: один кубометр весит 1200 кг. На Северо-Западе наиболее распространен газобетон D400: легкий, простой в обработке и достаточно теплый для того, чтобы обойтись однослойной кладкой.

Крупнейшее в нашем регионе производство автоклавного газобетона принадлежит «Группе ЛСР». Ее продукция чуть дороже рынка (около 4000 рублей за кубометр в рознице), но, по словам Александра Щуплова, это с лихвой компенсируется высоким качеством.

«В текущих экономических условиях клиенты отдают предпочтение проверенной продукции с лучшим соотношением цены и качества от крупнейших производителей, — подтверждает Управляющий «ЛСР. Стеновые» Сергей Вдовенко. — Мы представляем газобетон марки AEROC. Для потребителей открыли «Центр стеновых материалов ЛСР» с богатым ассортиментом. Расширяем розничную сеть, запустили Интернет-магазин. Наша продукция представлена и у дилеров — от крупных торговых сетей до небольших строительных магазинов. Применение газобетона при возведении загородного дома существенно дешевле большинства альтернатив, поэтому спрос остается на высоком уровне».

Материал подготовлен специально для «Группы ЛСР».

*ООО «ЛСР. Стеновые», документация размещена на сайте компании.