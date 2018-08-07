Украденный Talbot за 7 млн долл. хотят вернуть владельцу, но не могут выбрать настоящего

Раритетный Talbot Lago 1938 года выпуска был выкраден ночью из гаража в 2001 году. Спустя 15 лет неожиданно всплыл у нового владельца, который заплатил за него 7 миллионов долларов и после этого не горел желанием расставаться со своим приобретением. Наследники прежнего владельца подали в суд, и в дело включились юристы-крючкотворы. Эту историю рассказывает 7 августа Journal Sentinal издания USA Today.

Рой Лейске (Roy Leiske) купил Talbot в 1967 году у соседа за 10 тысяч долларов. Тогда машина представляла собой «кучу запчастей», но Роя привлекла необычная форма кузова, и, разузнав подробности, он решил во что бы то ни стало восстановить французскую машину. При этом ни он, ни сосед не знали истинной ценности «обломков», поскольку таких 1938 Talbot Lago T150 Teardrop Coupe было всего выпущено меньше дюжины, то есть машина эта реально раритетная и редчайшая.

Фото: Pixabay

Но с годами решимость восстанавливать машину сошла на нет: Рой, по словам его племянника, «больше говорил, чем делал». Полусобранная «Тальбо» хранилась в старом цеху давно закрытого заводика, пока в одну ночь в 2001 году весьма информированные и квалифицированные грабители не вывезли не только все части машины, но и все документы и материалы, которые Рой Лейске собирал для реставрации. Полиция, как водится, оказалась бессильна, и, когда бездетный Рой Лейске в 2005 году умер, наследником всего его имущества, включая украденный, но сохранившийся в документах Talbot, стал его племянник Скип Мюллер. На тот момент машина уже числилась в «черном списке» у коллекционеров, так что если бы она появилась на горизонте, то была бы немедленно идентифицирована.

Однако лишь в 2015 году автоколлекционер, юрист и специалист по поиску раритетов Джозеф Форд III, разыскивая одну очень редкую Ferrari, случайно напал на след Talbot Lago. Машину кто-то пытался зарегистрировать в штате Иллинойс, причем не на частное лицо, а на некую фирму. Форд связался с Мюллером, и вместе они подали в полицию заявление, на основании которого регистрация была приостановлена. Выяснилось, что автомобиль был… импортирован из Европы респектабельной и хорошо известной компанией, много лет занимающейся автомобильным антиквариатом и имеющей незапятнанную репутацию. У компании злосчастную Talbot приобрел не менее респектабельный джентльмен и коллекционер Рик Уоркман, известный как любитель коллекционных Ferrari. На всех этапах всех этих сделок все документы выглядят абсолютно безупречно, за исключением, конечно, того, что это та самая Talbot Lago T150 Teardrop Coupe 1938 года выпуска, украденная из гаража Роя Лейске в 2001 году. Но только теперь это не «куча запчастей», а раритетный автомобиль, восстановленный до коллекционного состояния.

Естественно, Скип Мюллер как законный наследник Роя Лейске попросил вернуть машину. Но новый владелец, заплативший за нее круглую сумму в 7 миллионов долларов и считающий себя законным приобретателем, решительно отказался, сославшись на закон о давности. По законам штата Иллинойс, у владельцев украденного имущества есть 6 лет для того, чтобы пытаться разыскать его, а тут прошли все десять. Но юристы Мюллера нашли неожиданную зацепку: отказ нынешнего владельца вернуть машину может рассматриваться в качестве нового нарушения закона, которое квалифицируется как «незаконное удержание». Суть в том, что пока коллекционер Уоркман был не в курсе того, что машина украдена, он мог считаться «законным приобретателем», но как только Мюллер сообщил ему об этом, превратился в «незаконно удерживающего» имущество, про которое ему известно, что оно на самом деле принадлежит другому лицу. Во всяком случае, именно так трактуют дело адвокаты Мюллера.

Как видите, дело страшно запутанное. Судьба Talbot Lago легко прослеживается начиная с ее первого появления в США в 1950 году вплоть до кражи в 2001-м. Что было дальше с «кучей запчастей» – непонятно, и особенно таинственно выглядит история с приобретением этой же машины «в Европе» и импортом ее назад в США респектабельной компанией Paul Russell and Co., которая и продала раритет за указанные 7 миллионов нынешнему владельцу. Документы все безупречны, но номера на шасси и моторе говорят обратное.

Суд первой инстанции, рассматривавший дело в 2017 году, отказал Мюллеру на основании срока давности. Тот подал протест, и в ближайшие дни августа состоится новое рассмотрение, уже в апелляционном суде штата Висконсин.

Хотелось бы выразить уверенность, что справедливость будет восстановлена. Но вот в чем здесь заключается справедливость?