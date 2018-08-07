Строительство трассы А-121 Сортавала прервали археологи. В Карелии найдено поселение эпохи неолита

На месте строительства трассы А-121 "Сортавала" найдены следы древнего поселения. По предварительным данным, они датируются эпохой неолита, 4000 лет до нашей эры. Об этом «Фонтанке» рассказал специалист по связям с общественностью Управления дорог Северо-Запада Алексей Измайлов.

Памятник в посёлке Берёзово был найден еще в 2013 году научным сотрудником отдела археологии Кунсткамеры Дмитрием Герасимовым, однако 7 августа его находка была полностью подтверждена. «Если попытаться просто объяснить значимость наших находок, то можно провести такую параллель: Герасимов нашел вход в дом, а сейчас мы зашли и исследуем его», – метафорично объяснила «Фонтанке» заместитель руководителя экспедиции Евгения Ткач.

В настоящее время на месте раскопок, а это 131 – 153-й км трассы, работает научная экспедиция Российской академии наук. На 151-м километре найдены блесны, наконечники стрел, каменные ножи. Как рассказала Евгения Ткач, ученые нашли жилища и стоянку древних людей. Предположительно в этом месте была мастерская, так как был найден целый ряд сланцевых изделий, орнаментированные кости и небольшое количество изделий из янтаря. По итогам работы артефакты будут переданы в Кунсткамеру.

«Лично меня поразили кремневые наконечники стрел, обладающие высочайшей убойной силой. Удивительны также сланцевые блесны, детально напоминающие свои прототипы. Предположительно женские украшения, каменные грузила для сетей, керамические осколки посуды. Найденные артефакты помогут составить более детальное представление о быте, культуре, укладе жизни древних людей», – рассказал Алексей Измайлов.

Он также сообщил, что строители трассы А-121 "Сортавала" терпеливо ждали и подождут еще: пока учёные не сочтут нужным закончить исследования, строительные работы не продолжатся. Окончание исследований планируется в ближайшее время, а это значит, что строительство участка на 131 – 153-м км, до границы с Карелией, должно закончиться в срок — к концу 2019 года.