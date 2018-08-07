Борец с Telegram из Роскомнадзора стал заместителем министра цифрового развития

После семи лет работы в службе по надзору в сфере связи и информационных технологий (Роскомнадзор) заместитель Александра Жарова будет работать в команде нового министра связи Константина Носкова, назначенного в мае.

Заместитель главы Роскомнадзора Олег Иванов, известный как один из борцов с мессенджером Павла Дурова, назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом 7 августа сообщается на сайте российского правительства.

«Назначить Иванова Олега Анатольевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Бывший замглавы Роскомнадзора работал в ведомстве с 2011 года и курировал операторов связи. До этого он был главой войск радиоэлектронной борьбы.

Иванова в СМИ называли одним из главных борцов с Telegram. В частности, он подписал письмо операторам связи о «репутационных рисках» в связи с использованием мессенджера.