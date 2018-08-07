Рядом с Шуваловским парком появится микрорайон малоэтажного жилья для молодежи

АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» заказал проект планировки территории площадью 56 га, расположенной между Шуваловским парком и районом Парнас. Соответствующее распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре опубликовано на сайте администрации Петербурга 1 августа.

Участок ограничен Ольгинской дорогой, улицами Шишкина, Валерия Гаврилина, Заречной и Михаила Дудина. Как сообщили «Фонтанке» в КГА, срок завершения подготовки документации – 1 августа 2019 года. В жилищном комитете уточнили, что на указанной территории построят малоэтажный жилой комплекс, квартиры в котором будут реализованы в рамках целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье». По ее условиям участники при покупке недвижимости вносят 30% собственных средств и 70% получают в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Параметры проекта и объем инвестиций в жилищном комитете не разглашают, но подчеркивают, что он будет реализован за счет собственных средств АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья».