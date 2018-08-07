Коммунисты предлагают государству регулировать цены на бензин

В Государственную думу РФ внесён законопроект, который предлагает ввести в России государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин, чтобы защитить население, а устанавливать предельные цены с начала 2019 года будет кабмин. Документ опубликован 7 августа в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы – депутаты от фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфёнов, пишет «Парламентская газета». По их мнению, рост цен на нефтепродукты в первой половине 2018 года спровоцирован не ситуацией на рынке, а налоговым манёвром, который поставил рядовых потребителей «в уязвимое положение».

«Представляется необходимым законодательно обеспечить механизм, направленный на защиту интересов рядовых потребителей. Законопроектом предусмотрено введение государственного регулирования цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путём установления их предельных уровней Правительством РФ с 1 января 2019 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас законодательство не предусматривает государственного регулирования цен на нефтепродукты, они формируются на основе механизма рыночной конкуренции. Государство может влиять на рынок нефти и нефтепродуктов через налоговую политику, акцизы и пошлины.

Напомним, весной и в начале лета цены на нефтепродукты продемонстрировали резкий рост – до 40, а затем и 43 рублей за литр бензина. На днях бывший вице-премьер Аркадий Дворкович обозначил своё видение причин. В резком подорожании, по его мнению, виновата смена правительства.