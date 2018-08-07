Несогласным с ГУП «Пассажиравтотранс» перевозчикам придется работать по новым правилам. Предупреждение УФАС признано незаконным

Суд разрешил ГУП «Пассажиравтотранс» не возобновлять договоры с автобусными перевозчиками, которые не согласны с новыми правилами доступа к автовокзалу на Обводном канале. Как сообщили в организации, 7 августа арбитраж принял решение в его пользу в споре с петербургским Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Поводом для разбирательства стала новая форма договора на пользование услугами автовокзала, которая в частности предполагает вознаграждение в зависимости от дальности поездки. В 2016 и 2017 годах ГУП в одностороннем порядке расторг договоры с несколькими игроками, отказавшимися работать по новым правилам. УФАС сочло это навязыванием условий и потребовало возобновить работу по прежнему договору.

Но ГУП с решением ведомства не согласился и пошел в суд. Новые договоры были заключены согласно требованиям федерального закона № 220-ФЗ на единых для всех перевозчиков условиях, отмечают в «Пассажиравтотрансе».

Суд согласился с доводами заявителя и признал предупреждение необоснованным. В УФАС сообщили, что примут решение об обжаловании после получения мотивировочной части.