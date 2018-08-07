Звезду фильмов «Такси» прооперировали в Москве. Он подрался в столичном караоке-клубе

Французского актера Сами Насери, прославившегося ролями в фильмах «Такси», прооперировали в Институте глазных болезней имени Гельмгольца. Как сообщает 7 августа «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс», Насери находится под присмотром врачей.

«Актер предпочел оперироваться в России. Операция прошла успешно, травма была тяжелая», — рассказали в институте. Там уточнили, что пока Насери находится под действием наркоза.

Напомним, полиция уже задержала обидчиков актера. По информации в СМИ, Насери бился за место в очереди к микрофону с двумя белорусами. Конфликт произошел в караоке-баре Voice в центре Москвы в ночь на 5 августа. Он завершился дракой, в которой француз получил закрытую черепно-мозговую травму.