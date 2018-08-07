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Звезду фильмов «Такси» прооперировали в Москве. Он подрался в столичном караоке-клубе
Французского актера Сами Насери, прославившегося ролями в фильмах «Такси», прооперировали в Институте глазных болезней имени Гельмгольца. Как сообщает 7 августа «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс», Насери находится под присмотром врачей.
«Актер предпочел оперироваться в России. Операция прошла успешно, травма была тяжелая», — рассказали в институте. Там уточнили, что пока Насери находится под действием наркоза.
Напомним, полиция уже задержала обидчиков актера. По информации в СМИ, Насери бился за место в очереди к микрофону с двумя белорусами. Конфликт произошел в караоке-баре Voice в центре Москвы в ночь на 5 августа. Он завершился дракой, в которой француз получил закрытую черепно-мозговую травму.
Справка:
Сами Насери знаменит не только как актер, но и как дебошир. В апреле 2013-го его взяли под стражу после конфликта на Елисейских полях. Сам актер уверял, что только защищался, однако многочисленные свидетели и полицейские заявили, что он сам в нетрезвом состоянии напал на группу людей. В 2008 году Насери приговорили к шести месяцам строгого режима за то, что он, уже лишенный водительских прав, сбил сотрудницу парижской полиции, отделавшуюся легкими травмами. Позже актеру пришлось отсидеть еще 16 месяцев тюрьмы за нападение на человека с ножом.