Губернатор понял, чего хочет, осталось выяснить - c кем

Георгий Полтавченко пойдет на новый губернаторский срок. До выборов больше года, но подготовка к ним уже началась — и это уже не новость. Главная интрига: будут ли у действующего градоначальника конкуренты, или получится, как в 2014 году?

Георгий Полтавченко//Сергей Вдовин/Интерпресс

Еще в феврале этого года в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» Полтавченко заявил, что «не исключает», что пойдет на очередные выборы. Незадолго до этого поднялась очередная волна слухов о его скорой почетной отставке.

В конце декабря минувшего года полпредом президента в СЗФО стал Александр Беглов, который имел опыт руководства Петербургом, пусть и пятнадцать лет назад, и лишь несколько месяцев, и с приставкой "и.о.". Но «пикейные жилеты» снова заговорили, что это неспроста.

Поводом же февральской волны послужил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, которым Владимир Путин отметил вклад градоначальника в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга. О нем же Полтавченко докладывал президенту во время личной встречи в начале июля: рост есть, хотя и не скачкообразный, но стабильный.

Все изменилось между двумя этими датами в марте 2018 года. Город удачно, как посчитали в Кремле, справился с проведением президентских выборов, и губернатор, как утверждают источники «Фонтанки», тогда же получил недвусмысленный и приятный сигнал.

В мае в традиционном интервью информагентствам перед открытием ПМЭФ-2018 Георгий Полтавченко еще более уверенно «не исключил» своего участия в выборах губернатора в 2019 году.

По нашим данным, активная подготовка к грядущей избирательной кампании в Смольном начнется уже в сентябре, ровно за год до выборов.

Кто смелый

Главный вопрос: кто составит конкуренцию Георгию Полтавченко в сентябре 2019 года, если его намерения останутся в силе?

В прошлый раз конкурентов было четверо. Помните ли вы их всех? В итоге экс-кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Андрей Петров (выдвигался от партии «Родина») на некоторое время стал заместителем главы администрации Центрального района с широким спектром полномочий, Константин Сухенко (выдвигался от ЛДПР) получил пост главы комитета Смольного по культуре, Ирина Иванова (КПРФ) снова стала депутатом петербургского ЗакСа, а вот Тахир Бикбаев (выдвигался от "Российской экологической партии – зеленых") попытался поучаствовать в заксовских праймериз «Единой России», но не прошел.

Любой, кто попытается стать кандидатом в губернаторы, вновь столкнется с муниципальным фильтром. И не пройдет его без поддержки партии власти – именно к ней принадлежит большинство муниципалов. Их в городе около полутора тысяч, отдать свои подписи за кандидата должны не менее 10% из них.

На данный момент единственный политик, заявивший о безоговорчной готовности принять участие в губернаторских выборах, — депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский.

«Надеюсь, что у власти хватит ума не повторять историю 2014 года, когда из тех кандидатов, что были допущены к выборам, как это ни печально, Полтавченко был лучшим, – сказал Вишневский «Фонтанке». – Надо, чтобы на власть было такое общественное давление, чтобы издержки от неконкурентных выборов были больше, чем от конкурентных. В 2013 году в Москве у властей хватило ума позволить реальную политическую конкуренцию, допустив на выборы Алексея Навального. Понятно, что результаты напугали, и в 2014 году в Петербурге ничего подобного уже не было. Главная проблема города в том, что губернатор чувствует ответственность не перед гражданами, а перед президентом».

Самый яростный антагонист Георгия Полтавченко, не преодолевший муниципальный фильтр в 2014 году, – депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева настроена пессимистически.

«Какие могут быть шансы на конкурентные выборы при действующем законодательстве? Муниципальный фильтр преодолеть никто из оппозиции не может. И такая ситуация по всей стране, – говорит Дмитриева. – В условиях муниципального фильтра ни в одном субъекте Федерации реальных выборов нет. С точки зрения сроков, изменить законодательство можно успеть до сентября 2019 года, и муниципальный фильтр можно отменить. Но будет ли это сделано? А выдвижение при муниципальном фильтре – вещь абсолютно бесполезная». Оксана Дмитриева считает, что в 2014 году Петербург был единственным регионом, в котором оппозиционные силы, объединившись вокруг единого кандидата, могли преодолеть муниципальный фильтр. Но шанс был упущен.

Еще один возможный претендент — экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. В числе своих предвыборных требований она уже заявляла отставку Георгия Полтавченко. Потому что, по мнению Собчак, в Петербурге «вместо заседаний идут православные молебны, а Исаакий вместо музея отдается церкви», и городу нужен «нормальный европейский губернатор».

В качестве вероятного кандидата называют и главу регионального совета «Справедливой России» Марину Шишкину. Когда ее выбирали главой петербургского отделения партии, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказался в том духе, что именно Шишкина может стать кандидатом от партии на ближайших губернаторских выборах.

«Я бы мечтала, чтобы выборы были конкурентными, – говорит Марина Шишкина. – Очевидная вещь: неконкурентные выборы снижают легитимность власти. Нынешняя власть живет на сигналах, кодах, смыслах. Наверное, чтобы выборы были конкурентными, кремлевские политтехнологи скажут: давайте в Петербурге будет, как в Москве. Те, кто работает на условно оппозиционном фронте, должны договориться, решиться на одного общего кандидата. Я готова сыграть на благо единого кандидата. Кого выдвинет партия в этот раз — не понятно. Кроме меня есть и другие люди. Я не обладаю смелостью Бориса Лазаревича Вишневского. И за эту смелость я его очень уважаю».

А представители бизнеса, в отличие от политиков, имеют свой интерес и еще более сдержанны в суждениях.

В ожидании оттепели

Опрошенные «Фонтанкой» представители петербургского бизнеса оценили успехи Георгия Полтавченко сдержанно. А другие опасаются, что новый градоначальник будет хуже, и предпочли бы сохранить статус-кво.

Больше других от манеры руководства действующей городской власти огорчаются жилищные строители, которые обеспечивают около 9% доходов бюджета (40 млрд рублей). Город нагрузил девелоперов социальными обязательствами, фактически поставив бизнес на грань выживания, но при этом ожидает их активного участия в исполнении майского указа президента о повышении объемов строящегося жилья в России до 120 млн кв. м в году (применительно к Петербургу это плюс 250 – 300 тыс. кв. м ежегодно).

«Сейчас город тратит на социальные объекты порядка 5 млрд рублей в год, что составляет около 1% от бюджета. А строителям предлагается платить 6 тыс. рублей с каждого квадратного метра в так называемый Фонд социальных обязательств. Это примерно 6 – 7% от стоимости квадратного метра на первичном рынке. И, если учесть, что Минстрой тоже предлагает в этом году поднять выплаты в фонд поддержки дольщиков с 1,2 до 6%, прямые «потери» застройщиков практически подтянутся к текущей средней марже по городу – около 14%», – утверждает генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

Кроме ликвидации «латентных» выплат (скрытых налогов на бизнес), от возможного преемника Георгия Полтавченко строители ждут снижения административных барьеров. «Уже 5 лет существует «дорожная карта», предусматривающая комплекс мер по сокращению административных и бюрократических барьеров, но к нам пока так и не прислушались», – сокрушается глава объединения.

Не в восторге от Георгия Полтавченко и малый бизнес, представители которого прямо говорят о небывалом разгуле нелегальной торговли в городе на фоне репрессий, которым подвергаются вполне добросовестные арендаторы торговых павильонов.

«При нынешнем губернаторе полиция начала контролировать незаконную торговлю у метро. Не бороться, а именно контролировать. Я не знаю, есть ли тут прямая связь с губернатором, но при Матвиенко это не было так организованно и так явно. А сейчас, если вы пойдете оформлять торговую точку легально, вам устроят такую волокиту, что вы, скорее всего, передумаете. То же самое с ярмарками, они превратились в кормушку для нескольких компаний-организаторов, а торгуют там те же нелегалы», – замечает индивидуальный предприниматель Михаил Белоногов (торгует северными ягодами и пастилой).

Глава ассоциации малого бизнеса в сфере потребрынка Алексей Третьяков более осторожен в оценках. «В российских реалиях мы вынуждены выбирать лучшее из худшего, потому что губернатор в существующей системе не так много может. Лучшее, что может сделать губернатор, — приостановить разрушительные тенденции из центра. В идеале я хотел бы видеть на посту губернатора Петербурга депутата Ирину Иванову, но понимаю, что это маловероятно. Поэтому согласился бы и на новый срок Полтавченко», – признается он.

Самый неблагополучный исход для малого бизнеса, по мнению Алексея Третьякова, – это если к власти придет кто-то из команды Матвиенко: «Время ее губернаторства — это торжество крупного капитала и разрушение малого бизнеса, а также преференции бизнесам родственников».

Генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко характеризует ситуацию на городском рынке ЖКХ, где работает компания, как стабильную. Городской власти он желает обновления сложившейся структуры и появления на ключевых постах в сфере городского хозяйства новых молодых кадров, в чем может помочь сложившаяся на федеральном уровне система ротации чиновников.

У совладельца ресторанной группы «Русская рыбалка» («Карл и Фридрих», «Альпенхаус» и др.) Михаила Фейгельмана претензий к губернатору нет. «Москвичи говорят, что губернатор у нас хороший, завидуют, что не мешает работать. Наверное, это правда. Это главное – чтобы власть не мешала развиваться. Помощь с развитием – это было бы чудо. Но если помечтать, хотелось бы упрощения согласования размещения временных объектов и выдачи алкогольных лицензий», – говорит ресторатор.

Отельеры тоже поддерживают кандидатуру действующего губернатора. Как и рестораторы, они подсчитывают барыши после чемпионата мира по футболу и полны оптимизма. «То, что мундиаль прошел на высоте, это большая заслуга губернатора. То, что город преображается, идет много строек, говорит об его умении договариваться с федеральной властью. Но хотелось бы, чтобы больше уделялось внимания состоянию зданий в историческом центре и улицы лучше убирались зимой. И, конечно, нужно продолжать добиваться упрощения визового режима», – говорит Юнис Теймурханлы, совладелец отеля «Гельвеция». Приход нового губернатора означал бы смену команды и несколько лет простоя, считает он, стабильность – дороже.

Как будет на самом деле

В любом случае все опрошенные «Фонтанкой» сходятся во мнении, что обсуждать тонкости предстоящей избирательной кампании пока рано. Сегодня невозможно предугадать, не случится ли за год что-то неожиданное.

«Если вокруг будет та жизнь, которую мы видим много лет, шансы на конкурентные выборы равны нулю, – говорит политолог Сергей Шелин. – Конкурентные выборы в нашей стране прекратились 15 лет назад. Чтобы ситуация изменилась, должны произойти радикальные перемены в центре. Это не петербургский вопрос. С другой стороны, Полтавченко – меньшее зло. Единственное его заметное деяние — прекращение обучения в Европейском университете (Исаакиевский собор церкви не передан). А активный технократ собянинского типа Петербургу противопоказан. В Москве сейчас наводят казарменную красоту, этот опыт очень неоднозначен. В наших условиях, когда деятельность чаще сводится к запретам, петербургский губернатор — не худший вариант».

Как бы то ни было, у действующего губернатора Петербурга есть один несомненный плюс — он не принадлежит ни к одному из приближенных к первому лицу кланов, ведущих борьбу за ключевые посты в стране.

Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинг регионов, в которых после единого дня голосования в сентябре 2018 года возможны «изменения в губернаторском корпусе». В рейтинге отмечается, что из 33 глав регионов, избранных или утвержденных в 2014 году, только 17 сохранили свои посты до настоящего времени. В число регионов с повышенным риском смены градоначальников угодил и Петербург. Наш город в хорошей компании — по мнению экспертов фонда, вместе с Полтавченко должны переживать главы Республики Алтай, Башкортостана, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областей. Средние риски — у губернаторов в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыму, Вологодской, Курганской, Оренбургской областях. Регионов, где губернаторам можно расслабиться, фонд «Петербургская политика» не обнаружил. В публикации не указываются конкретные причины, почему тот или иной губернатор должен чувствовать себя неуютно. При этом во всевозможных рейтингах «выживаемости глав регионов» шансы Полтавченко уцелеть стабильно оцениваются как высокие.

Учитывая все вышесказанное, основную угрозу перспективам Георгия Полтавченко на третий срок точнее всего сформулировал все тот же фонд «Петербургская политика»: «Залповые перестановки приносили федеральной власти в последнее время очевидное эмоциональные удовлетворение».

То есть главное, чтобы в Кремле не грустили и не скучали.

Венера Галеева, Галина Бояркова, Марина Васильева, Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»