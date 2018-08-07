Подрядчика Смольного обыскивают по делу о незаконной банковской деятельности

В офисе крупного дорожного подрядчика «А-Проект» проходят обыски. Компания могла иметь отношения с теневыми предпринимателями, оказывающими услуги по обналичиванию денежных средств.

Как стало известно «Фонтанке», днем 7 августа сотрудники Следственного управления УМВД Центрального района Петербурга и оперативники Службы экономической безопасности УФСБ пришли с постановлением на обыск в бизнес-центр «Антарес» на улице Савушкина, 83. Их интересовали бухгалтерия и информация на электронных носителях.

Уголовное дело по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность» возбуждено в конце мая 2018 года. По версии следствия, петербургские компании пользовались «обнальными» конторами. Их ежемесячный оборот составлял около 150 млн рублей, комиссия за услугу составляла до десяти процентов.

Телефоны офиса компании не отвечают, в бухгалтерии сбрасывают трубку.

«А-Проект» – крупный подрядчик «Дирекции транспортного строительства», входящей в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. В пресс-службе ведомства «Фонтанке» сообщили, что с подрядчиком заключены контракты на капитальный ремонт и строительство, три из них находятся в завершающей стадии строительства.

«Юридических претензий к «А-Проекту» нет, работы ведутся», – добавили в комитете.

В настоящее время компания капитально ремонтирует Ярославский проспект, проводила ремонт набережной реки Сестры, строила транспортную развязку на углу Пискаревского проспекта и Непокоренных, совместно со строительной компанией «Орион плюс» – транспортную развязку на углу проспекта Обуховской Обороны и набережной Обводного канала с эстакадой.