Свалку на Парнасе сгрузили в мусоровозы. Работу провели на деньги бизнесменов

Администрация Выборгского района Петербурга попросила у местных бизнесменов 2 миллиона рублей и привезла на эти средства трактора и контейнеры к свалке на Парнасе. К вечеру 7 августа мусора вдоль дороги почти не осталось.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки" Станислав

Местным жителям удалось победить несанкционированную свалку вдоль 5-го Верхнего переулка. Жалобы горожан в районную администрацию и в редакцию «Фонтанки» вынудили чиновников обратиться за помощью к бизнесменам. Необходимыми для вывоза свалки деньгами бюджет не располагал, два миллиона попросили у «социально ориентированных» компаний. Как рассказала нашему корреспонденту заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова, мусор вывозят 27-кубовые контейнеры, работы начались накануне, 6 августа, и к вечеру вторника почти завершены.

Чтобы свалка не появлялась вновь, район запросил помощи у того же бизнеса и у полиции. С первыми будут договариваться об установке камер видеонаблюдения, вторых хотят чаще видеть в переулке. «Мы направили письмо в районное УМВД, попросили почаще их инспектировать эту территорию», – рассказывает Артемова.

Однако в полиции «Фонтанке» объяснили, что просьба вряд ли будет услышана. «У нас нет охранных функций. В администрации есть народная дружина и отдел законности, правопорядка и безопасности. Полицию администрация может вызвать, если заметит автомобиль, выбрасывающий мусор. Несанкционированные свалки – это компетенция чиновников», – убеждены в правоохранительных органах.

Свалка вдоль переулка в промзоне образовалась весной этого года, вскоре после закрытия полигона «Новоселки». Пока район искал деньги на ее вывоз, мусорные кучи увеличивались и горели.