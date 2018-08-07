18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +24
$ 63.54р
73.56р
20:29 07.08.2018
Расширенный поиск

Общество
07.08.2018 17:17
Печать

Попасть в каменный век: как петербуржцы раскапывают неолитические поселения

Корреспондент «Фонтанки» отправился волонтером в Северо-Западную археологическую экспедицию Эрмитажа, собственноручно откопал костяной наконечник пятитысячелетней давности и узнал, как сотни петербуржцев ежегодно открывают для себя жизнь предков.

Попасть в каменный век: как петербуржцы раскапывают неолитические поселения

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Бросить всё и уехать в глушь, чтобы находить в земле артефакты, которым несколько тысяч лет, – реально, даже не будучи ученым и историком. Причем законно, в благородных целях и интересной компании. Такую возможность дает Эрмитаж: музей продолжает начатую еще в XIX веке традицию археологических раскопок, и в наше время в экспедиции берут с собой и волонтеров.

На сегодняшний день «в поле» работают более двух десятков эрмитажных экспедиций. Многим из них — десятки лет, а география простирается от Сибири до Италии. Но забираться в дальние дали совсем не обязательно: не изученные древности сохранились всего в 10 часах езды на машине от Петербурга. Так, в первые дни августа Северо-Западная археологическая экспедиция под руководством Андрея Мазуркевича завершила свою работу в Велижском районе Смоленской области. Там на территории Сертейского археологического комплекса на земле и под водой с начала 1970-х проходит изучение неолитических свайных поселений IV – III тысячелетия до нашей эры, обнаруженных в начале 1960-х эрмитажным исследователем Александром Микляевым.

В составе экспедиции – профессиональные археологи из Эрмитажа и Института истории материальной культуры РАН, Института археологии РАН, Сорбонны, ученые-естественники из Франции и Польши, эрмитажные реставраторы, а также волонтеры и студенты петербургских вузов из специальных археологических отрядов.

В экспедиции – полное доверие к новичкам, что подразумевает серьезный груз ответственности. Ведь даже вчерашним первокурсникам (экспедиции проводятся в летний сезон) практически сразу же доверяют самое дорогое: работу в раскопе, где таятся орудия из кости и камня, которыми пользовался человек больше пяти тысяч лет назад. Никаких тебе «отсидеться на кухне» и другой «альтернативной службы» (кроме дней дежурств) — сразу к делу. По вечерам проводятся лекции о памятнике, истории края и методике работ, участники получают практические советы.

Сам раскоп представляет собой прямоугольную яму в торфянике. После предварительного изучения волонтерам «выдают» по небольшому участку, чтобы те аккуратно снимали землю слоями: сначала лопатами, а потом, по мере приближения к потенциально интересным слоям, – мастерками и даже руками. Земля сырая. Каждое утро начинается с откачки воды – как с помощью помпы и шлангов, так и вручную, вычерпыванием ведрами воды из колодцев в углах раскопа (поэтому вдоль стен устраивают канавки – без них посреди раскопа образуются лужи).

Попасть в каменный век: как петербуржцы раскапывают неолитические поселения

Работа физически тяжелая и грязная: и полные ведра приходится таскать, и со шлангом с холодной водой стоять часами, и по колено в жиже бегать, и на солнце сгорать, и все это отбиваясь от слепней и оводов. Снимать землю на «своем» участке нужно буквально по сантиметру, сидя на корточках, не «закапываясь» в ямки, даже если попалось что-то интересное и любопытство требует срочно вытащить предмет целиком (что случается примерно каждый час – находок тут действительно много). 

При этом приходится балансировать босиком на скользких дощечках (ступни могут слишком сильно продавить размякшую землю и повредить хрупкие предметы). Находки складывают в закрывающиеся полиэтиленовые пакетики и закрепляют гвоздями в тех местах, где они были обнаружены — позже точки фиксируют в трех измерениях при помощи тахеометра. Также на плане указывают крупные камни, фрагменты дерева и другие интересные объекты. Снимаемую почву складывают в ведра, которые по мере наполнения относят на промывку, где под сильной струей речной воды из шланга через сито вымываются земля и глина, а остаются более крупные фрагменты: веточки, куски коры, камешки, мелкие кремешки, кости, черепки сосудов… Потом эту землю складывают в пакеты и отвозят в лагерь на камеральные работы: несколько человек перебирают содержимое, извлекая из этой массы почерневшие рыбьи кости и коричневые чешуйки, зернышки, угольки, ореховые скорлупки и даже мелкие кусочки керамики, не замеченные предшественниками на слое. Все это собирают в пакетики с номерами квадратов и отправляют на дальнейшую обработку в Эрмитаж. Научиться отличать, допустим, куски коры от керамики, а дерево от костей можно за пару дней, но часто приходится обращаться за консультацией к старшим, и здесь стесняться не стоит: лучше лишний раз спросить, чем потом пожалеть.

За время в экспедиции волонтеры и студенты успевают попробовать себя на всех этих работах: и на слое, и на промывке, и на камералке. А особенно любопытным и инициативным разрешают помочь реставраторам с очисткой и упаковкой керамики, мытьем и сортировкой находок. При этом инициативность в экспедиции не исключение, а правило: любую свободную минуту каждый сам ищет, чем может оказаться полезен в данный момент — принести шланги и лопаты из старенького "уазика" на раскопе, подтащить ведра, помыть инвентарь или убрать посуду. Исключение — вечерние посиделки у костра с гитарой или за разговорами: это святое. На другие активности после восьмичасового рабочего дня сил и времени, как правило, не остается — ведь нужно еще успеть отмыться в речке, вытащив землю из-под расслаивающихся ногтей и из ноющих порезов (как правило, от проволочных сит) на подушечках пальцев. Награда за палаточную жизнь без привычных удобств — красота туманов в вечерних полях, ежеутреннее пробуждение под стук дятлов, светлячки в сосновых лесах и, конечно, благодарность за то, что тебе доверяют – не больше не меньше – предметы музейной ценности, способные рассказать об истории всего человечества.

Большинство находок относится к слою сапропеля – мягкой и богатой деревом почве, образовавшейся на дне некогда водоема, который когда-то был на этом месте. Когда заканчивается сапропель и начинается белый песок, археологи говорят, что «дошли до материка». И снимают только верхние десять сантиметров, под которыми находок уже не ждут. После этого проводят консервацию раскопа, закапывая его обратно. Часть памятника находится под водой — для ее изучения археологи, прошедшие соответствующее обучение, облачаются в гидрокостюмы и берут с собой баллоны с воздухом.

Итоги сезона подводят поздней осенью на конференции, где выступают представители разных экспедиций. Но кое-что о достижениях Северо-Западной экспедиции за этот сезон можно рассказать уже сейчас: только в рабочие смены корреспондента «Фонтанки» было найдено напоминающее диадему украшение из клыка кабана с зубчиками и отверстиями, которое датируется V тысячелетием до нашей эры (по мнению ученых, оно принадлежало переселенцам из южных степей), несколько костяных наконечников, относящихся к VI тысячелетию до нашей эры, весло, деревянный ковш, развалы сосудов, камни для шлифовки и заточки каменных и кремневых орудий. И это не говоря о многочисленных костях — животных и, предположительно, человека, кремневых предметах и, конечно, фрагментах сосудов. 

С керамикой, кстати, связаны сложности: она бывает в настолько плохом состоянии, что ее легко разрезать лопаткой, не почувствовав этого, — и лишь зеленоватый цвет в изломе скажет о том, что перед вами не обычная глина, а размягчившаяся от времени после слабого обжига. Находить керамику (а она появилась именно в эпоху неолита) интересно еще и потому, что всякий раз на ней виден разный орнамент: пока находки говорят о том, что каждое домохозяйство производило собственную посуду, она не приобреталась у какого-либо определенного мастера и не была стандартной. 

Современные технологии позволяют творить чудеса: изучая найденную органику, можно, например, установить, какие животные жили в этих местах и в каких условиях. Например, можно предположить, что в некоторых случаях они жили в «подполе», и, соответственно, на какую высоту пол был поднят. А фиксация положения фрагментов керамики может рассказать о том, стоял ли сосуд в яме или упал на берег озера. Но слишком быстрые выводы, устанавливая причинно-следственные связи, у археологов делать не принято. Одно из важнейших правил — не мерить логику древних людей по своей, ведь их мир был совсем другим.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Петербургская недвижимость
07.08.2018 16:40

Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.
ГК «Эталон»
07.08.2018 13:01

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.
Setl City
06.08.2018 15:13

Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»