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Авто
07.08.2018 16:55
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«Шкода» рассказала, сколько стоит самый дорогой Kodiaq

"Skoda Auto Россия" 7 августа объявила российские цены и старт продаж на «первый семейный внедорожник» Kodiaq в топовой – то есть самой дорогой – версии Laurin & Klement. Эта комплектация получила название в честь отцов-основателей компании Вацлава Лаурина (Vaclav Laurin) и Вацлава Клемента (Vaclav Klement).

Как сообщает пресс-служба компании, покупателям предлагаются на выбор два двухлитровых двигателя с системой полного привода:

  • 2.0 TSI / 180 л.с. 4x4, максимальная скорость – 207 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 8,0 секунды, расход топлива в смешанном цикле – 7,4 л/100 км, выбросы CO2 – 183 г/км, коробка передач – DSG-7, минимальная цена автомобиля – 2 834 000 рублей;
  • 2.0 TDI / 150 л.с. 4x4, максимальная скорость – 194 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 9,9 секунды, расход топлива в смешанном цикле – 6,1 л/100 км, выбросы CO2 – 159 г/км, коробка передач – DSG-7, минимальная цена автомобиля – 2 790 000 рублей.

Внешние отличия топовой версии – логотип Laurin & Klement на передних крыльях и накладках порогов, многочисленные хромированные элементы, включая решетку радиатора, полностью светодиодные фары, передний и задний бамперы особого дизайна, легкосплавные 19-дюймовые диски цвета антрацит.

В салоне – строгий дизайн с декоративными панелями черного цвета Piano Black и алюминиевые накладки на педали, а также обитые кожей сиденья с вышитыми логотипами Laurin & Klement и подсветка салона с возможностью выбора одного из десяти цветов освещения. Сиденье водителя снабжено электроприводом и функцией памяти, боковые зеркала – электроприводом, обогревом и автоматическим затемнением, а также точечными светильниками Boarding Spots и системой мониторинга слепых зон. Внутрисалонное зеркало оснащено функцией автоматического затемнения, а макияжные зеркала дополнены светодиодной подсветкой.

В число опций входят:

  • адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч);
  • ассистент парковки с прицепом;
  • система управления дальним светом;
  • система кругового обзора Area-View 360°с четырьмя камерами;
  • полностью настраиваемая цифровая приборная панель;
  • панорамная крыша с электроприводом;
  • пакет для сна для задних пассажиров (специальные подголовники, солнцезащитные шторки для боковых стекол и текстильные коврики с уступом для ног);
  • виртуальная педаль для открытия и закрытия крышки багажника одним движением ноги под бампером.

«Шкода» рассказала, сколько стоит самый дорогой Kodiaq

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