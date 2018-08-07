Житель Кургана за призывы в Telegram получил два года тюрьмы и запрет администрировать сайты

Курганец Евгений Лесовой признан виновным в экстремистской деятельности за сообщения в Telegram-канале движения «Артподготовка» (запрещено и признано экстремистским на территории России).

Об этом 7 августа сообщили в Следственном комитете по Курганской области. Лесового признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности при помощи мессенджера Павла Дурова.

По версии следствия, в ноябре 2017-го мужчина вступил в одну из «публичных групп мессенджера «Телеграм», где активисты запрещенной «Артподготовки» обсуждали организацию массовых беспорядков 5 ноября прошлого года. Лесовой был активным участником сообщества и неоднократно «умышленно размещал текстовые сообщения, в которых содержались пропаганда и призывы к массовым беспорядкам, информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

На Youtube-канале Следственного комитета также выложили видео, где показано, как Лесового жестко задерживают сотрудники правоохранительных органов. К экстремисту ОМОН подошел со всей серьезностью.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы и запретил администрировать сайты в Интернете.

Напомним, что в октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Его идеолог и лидер Вячеслав Мальцев был арестован заочно. Он уехал из страны.