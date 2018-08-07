Глав компаний с госучастием хотят приравнять к должностным лицам, чтобы наказывать за коррупцию

«Коррупционную» статью Уголовного кодекса РФ — 285-ю — хотят расширить. Компанию тем, кто уже подпадает под квалификацию «злоупотребление должностными полномочиями», составят топ-менеджеры компаний, долей в которых владеет государство в лице федерального центра или субъекта.

Паспорт проекта федерального закона был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 6 августа. Разработчик документа — Минюст. Речь идет о внесении изменений в «коррупционную» статью 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями». Ведомство предлагает расширить перечень должностных лиц, которые подпадают под действие статьи. Чиновники хотят включить в число несущих ответственность «лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц) владеет Российская Федерация или субъект Российской Федерации». Сейчас такой состав вменяют только сотрудникам госкорпораций, госкомпаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, регионам или муниципальным образованиям (также в статье перечисляются должностные лица органов власти и военнослужащие).

Пока документ проходит общественное обсуждение — до 20 сентября.

Коррупционные преступления описывает 30-я глава УК РФ. Туда входят статьи о злоупотреблении полномочиями и их превышении, нецелевом расходовании средств, взяточничестве, посредничестве при мошенничестве, подлоге, халатности.