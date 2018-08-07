Семак: «Зениту» нужно усиление, свои мысли по этому поводу я донес руководству

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался по поводу необходимости в усилении команды.

«И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым (кроме Анюкова, все вернулись из аренды, Анюков вернулся из «Зенита-2». – Прим. ред.) очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут. Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донес руководству», – цитирует Семака 7 августа официальный сайт «Зенита».

Напомним, этим летом петербургский клуб пока не сделал ни одного приобретения. Зато в команду вернулась группа игроков из аренды – больше десяти человек. С некоторыми из них уже успели расстаться. Это пять футболистов: защитники Иван Новосельцев («Анжи», аренда) и Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), а также полузащитник Артур Юсупов («Ростов»), нападающие Дмитрий Полоз («Рубин», аренда) и Лука Джорджевич (тульский «Арсенал»). При этом ранее главный тренер Сергей Семак уже говорил, что «Зениту» требуется усиление.