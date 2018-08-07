Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

Петербургская недвижимость

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.

«Мы гордимся тем, что каждый третий покупатель приобретает квартиру в новостройках Северной столицы через Петербургскую Недвижимость» – говорит генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин. – Наша компания предлагает специальные условия покупки квартир в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде. В этих городах мы продаем квартиры от более чем 40 застройщиков. Эксклюзивные программы по ипотеке на ряд жилых комплексов и принцип «одного окна», делают покупку недвижимости приятным мероприятием».

Для клиентов, обратившихся в компанию, целый ряд услуг предоставляется бесплатно: регистрация собственности, оформление налогового вычета, юридическое сопровождение.

«Петербургская Недвижимость» ведет активные продажи в северном регионе. В апреле открыто представительство в Норильске. Это первое представительство «Петербургской Недвижимости» в Красноярском крае и шестое – на территории России. Помимо Санкт-Петербурга, Норильска и Москвы, офисы компании расположены в Калининграде, Архангельске и Мурманске.

Для иногородних покупателей есть специальная услуга «Тур выходного дня». С помощью тура, клиенты из разных регионов страны могут познакомиться с Петербургом: увидеть его знаменитые достопримечательности на обзорных экскурсиях, оценить новостройки и шоу-румы, и, конечно, выбрать квартиру своей мечты.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»