Кудрово подключат к Мурманскому шоссе и «Меге-Дыбенко» за 700 млн рублей. Часть оплатят шведы

Правительство Ленобласти запросило у Росавтодора технические условия для строительства дорожной развязки, которая свяжет Кудрово и Мурманское шоссе. По задумке областных властей, новая магистраль должна объединить транспортно-пересадочный узел «Кудрово», магазин ИКЕА и часть федеральной трассы в единый комплекс, что позволит развести транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть Петербурга.

Об этом «Фонтанке» 7 августа рассказали в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. О готовности инвестировать в этот проект заявила шведская компания «ИКЕА». По предварительным данным, вложения могут составить до 700 млн рублей. В октябре будет подписано соглашение между администрацией региона и шведской компанией.

Сотрудничество с «ИКЕА» будет реализовано по схеме государственно-частного партнерства, при этом прямой финансовой выгоды шведская компания не получит – развязка будет бесплатной, а бюджетные выплаты для инвестора не предполагаются. Выгода для ИКЕА в том, что новая развязка будет подключена и к «Меге».

«Предполагается, что соглашение предусмотрит несколько этапов реализации всего проекта. В первую очередь будет утверждена планировка территории развязки, разрабатываемая по заказу ИКЕИ. После этого необходимо будет приступить к проектированию магистрали, что позволит определить итоговую стоимость всего проекта. Финансироваться каждый этап будет отдельно», – сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Кроме того, 1 августа петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга начал поиск подрядчика для разработки предпроектной документации по продолжению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». По действующему плану развития метро станция в Кудрово появится не раньше чем в 2025 году.