«Водочного императора» Горсуд не услышал. Сабадаш отправился в колонию за хищение 6 млн долларов

Бизнесмен и руководители банка «Таврический» безуспешно пытались оспорить наказание за мошенничество.

Городской суд Санкт-Петербурга постановил оставить без изменения приговор Смольнинского районного суда в отношении водочного императора Александра Сабадаша, председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и члена правления Дмитрия Гаркуши, которых ранее признали виновными в мошенническом хищении 6 миллионов долларов по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом 7 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Назначить наказание «Сабадашу в виде лишения свободы сроком на 8,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Гаркуше – в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Сомову – в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей», – говорится в заявлении суда.

Александр Сабадаш занимался водочным бизнесом с 80-х годов и к 2000-м имел собственное производство алкоголя, владел Выборгским ЦБК и банком «Инвестэкономбанк». В 2012 году компания «Милан», аффилированная с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Сабадаша, получила шесть миллионов долларов. Они оказались на чешском счету зарегистрированной в 2009-м на Сейшелах фирмы «Ренессанс премьер». Следствие считает, что Сабадаш создал ее для собственных расчетов вне пределов России. Впоследствии доллары перетекли в другие офшоры. Схема с участием «Милана» вскрылась после краха банка «Таврический», где лежали полтора десятка миллиардов компании «Ленэнерго». Банк, который был основан в 1993 году, был обвинен в рисковой кредитной политике. Следствию удалось отследить валютные транзакции в интересах Сабадаша. Сам бизнесмен был задержан в мае 2014 года по обвинению в незаконном возмещении НДС. В марте 2015-го он был отправлен в колонию на шесть лет. В сентябре 2015-го арестовали председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и члена правления Дмитрия Гаркушу. В октябре 2017 года Смольнинский суд признал Сабадаша, Сомова и Гаркушу виновными, каждому определил по семь лет колонии общего режима. С учетом первого срока бизнесмен проведет в тюрьме восемь лет и пять месяцев.