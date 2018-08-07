Центр «Э» объявил сумасшедшим красноярца, который коллекционировал «разжигающие» картинки в соцсети

Житель Красноярского края Андрей Безбородов, против которого возбуждено уголовное дело об экстремизме за сохраненные картинки «Вконтакте», признан невменяемым.

Об этом 7 августа сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката из правозащитной группы «Агора» Владимира Васина.

Уголовное дело против мужчины 35 лет было возбуждено по статье 282 УК РФ в феврале 2018 года. В постановлении перечисляются признаки возбуждения ненависти и вражды, которые содержатся в 8 картинках, что нашли полицейские. Сохраненные изображения Андрея оскорбляют людей «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а именно: представителям Кавказа, Закавказья, Средней Азии, евреям, девушкам, имеющим отношения с представителями Кавказа, Закавказья, Средней Азии».

В беседе с «Дождем» обвиняемый рассказал, что просто сохранял понравившиеся картинки, некоторые из которых осуждали то, что «русские девушки встречаются с нерусскими». Кроме того, среди картинок была фотография президента Владимира Путина, патриарха Алексия II и главного раввина России Берла Лазара с шуткой о Троице, добавил он. После обысков и допроса в СК Безбородов все удалил, в том числе и саму страницу.

Ранее Безбородов работал охранником, у него было разрешение на ношение оружия, для получения которого он проходил психиатрическую экспертизу.