В Петербурге демонтируют табло на солнечных батареях на остановках. Подрядчик не договорился со Смольным об условиях аренды оборудования

В Петербурге демонтируют табло на солнечных батареях на остановках общественного транспорта. Как рассказали «Фонтанке» 7 августа в ГКУ «Организатор перевозок», город решил не продлевать договор аренды оборудования с его поставщиками — арзамасской компанией «Рикор-электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) и петербургской «Синертэк».

На данный момент демонтированы 105 табло в Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Калининском районах. Контракт на установку еще 80 конструкций в Выборгском, Калининском и Приморском районах истечет в начале 2019 года, после чего оборудование также будет убрано.

Смольный начал установку «умных табло» на солнечных батареях в 2015 году. Предполагалось, что они будут информировать пассажиров о погоде, времени и маршрутах общественного транспорта без подключения к электросетям.

Причину отказа от оборудования в ГКУ «Организатор перевозок» не пояснили, но отметили, что претензий к его работе нет и город заинтересован «в том, чтобы оповещение было». В комитете по транспорту сообщили, что «прорабатывают возможность размещения электронных табло с другими условиями установки».

Судя по картотеке арбитража, гладкими отношения Смольного и поставщиков оборудования все-таки не были. В 2016 году «Рикор-Электроникс» обратился в суд с иском к «Организатору перевозок» и добился решения о взыскании незаконно удержанной неустойки по госконтракту. Также компания пыталась оспорить заключение Смольным договора с «Синертэк», но рассмотрение этого дела отложено. Ранее данный контракт признали незаконным антимонопольщики, но Смольный обжаловал решение УФАС в суде.

В «Рикор-Электроникс» сообщили, что, несмотря на это, были готовы и дальше сдавать в аренду свое оборудование, причем по более низкой цене, чем раньше. Но комитет, в свою очередь, предложил продать информационные табло за 1 рубль. Такие условия не устроили арзамасского поставщика, поэтому он решил забрать свои табло.