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Город
07.08.2018 15:47
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Траволаторы на «Беговой» закрыли на реконструкцию. Через 3 месяца после открытия станции

Траволаторы на станции метро «Беговая» закрылись на реконструкцию спустя три месяца после открытия станции. Работы будут вестись до 7 сентября. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга».

«Будет производиться замена главных валов траволаторов в одном наклоне подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. На период ремонта будет работать маршевая лестница, вход закрываться не будет», – сообщили пресс-службе петербургской подземки 7 августа. 

По данным нашего издания, траволаторы начали использовать в условиях их неполной технической готовности, что и стало одной из главных причин их скорой замены. Кроме того, на сходе с движущейся дорожки была опасная зона, где петербуржцы не раз падали. В метрополитене уверяют, что реконструкция траволаторов никак не связана с опасным углом схода, но назвать причины затрудняются. В «Метрострое», в свою очередь, говорят, что работы связаны с устранением замечаний, возникших во время эксплуатации, и относятся к профилактическим мероприятиям.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как под конец чемпионата мира по футболу на станции начались протечки. Кроме того, в середине июля местные жители несколько ночей подряд видели спецтранспорт и рабочих у входа на «Беговую».

Справка:

«Беговая», расположенная неподалёку от парка 300-летия, все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с «Новокрестовской». Изначально сдачу планировали к апрелю, затем сдвинули срок на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме. Официально станции открылись 26 мая. Строительство двух станций обошлось в 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет, а остальное — город. При этом сумма госконтракта на строительно-монтажные работы составила 30,9 млрд рублей.

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