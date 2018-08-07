Траволаторы на «Беговой» закрыли на реконструкцию. Через 3 месяца после открытия станции

Траволаторы на станции метро «Беговая» закрылись на реконструкцию спустя три месяца после открытия станции. Работы будут вестись до 7 сентября. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга».

«Будет производиться замена главных валов траволаторов в одном наклоне подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. На период ремонта будет работать маршевая лестница, вход закрываться не будет», – сообщили пресс-службе петербургской подземки 7 августа.

По данным нашего издания, траволаторы начали использовать в условиях их неполной технической готовности, что и стало одной из главных причин их скорой замены. Кроме того, на сходе с движущейся дорожки была опасная зона, где петербуржцы не раз падали. В метрополитене уверяют, что реконструкция траволаторов никак не связана с опасным углом схода, но назвать причины затрудняются. В «Метрострое», в свою очередь, говорят, что работы связаны с устранением замечаний, возникших во время эксплуатации, и относятся к профилактическим мероприятиям.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как под конец чемпионата мира по футболу на станции начались протечки. Кроме того, в середине июля местные жители несколько ночей подряд видели спецтранспорт и рабочих у входа на «Беговую».