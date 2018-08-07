Красносельскому району подарили школу с двумя бассейнами

Школа со спортивными площадками, бассейнами и мультимедийным кабинетом откроется в новом учебном году на юго-западе Петербурга. Учреждение на 1375 мест построено за счет инвестора и введено в эксплуатацию с опережением графика.

Как сообщает 7 августа пресс-служба одного из крупнейших городских застройщиков Setl City, на строительство школы было потрачено около миллиарда рублей, еще 113 миллионов выделено в 2018 году из городского бюджета на дооборудование и содержание.

Образовательное учреждение откроется в сентябре на проспекте Ветеранов и будет вторым зданием школы № 385, которая расположена на улице Пионерстроя. Общая площадь четырехэтажной школы с двумя лифтами насчитывает более 31 тыс. кв. м; в ней предусмотрен актовый зал на 600 мест с эстрадой и гримерными, столовая, медицинский кабинет, библиотека с мультимедийным кабинетом. Спортивная зона включает в себя два плавательных бассейна (25x11 метров и 10x6 метров), два спортзала и зал хореографии. Бассейны оборудованы подъемниками для людей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории построены футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, полосы препятствий, а также шесть площадок для игр и отдыха школьников.

Как следует из официального отчета главы Красносельского района, к началу 2018 года образование здесь получали 62 тысячи детей, это на пять тысяч больше, чем год назад. Динамика находится в прямой взаимосвязи с активной застройкой района, на территории которого расположено более тысячи многоквартирных домов. Из них 16 были введены в эксплуатацию год назад. В 2017 году за счет города была построена 825-местная школа на Маршала Казакова и, согласно данным официального сайта местных властей, стала 45-м общеобразовательным учреждением в районе.