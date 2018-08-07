Минкомсвязи предложило без суда блокировать сайты с “обоснованием и оправданием” экстремизма

Российское правительство предложило блокировать без суда сайты с «обоснованием и оправданием» терроризма и экстремизма

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Закон «Об информации». Они позволят блокировать сайты, содержащие «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности» до решения суда. Законопроект был размещен 7 августа на федеральном портале проектов нормативных актов.

Ведомство предлагает дополнить статью 15.3 закона, которая уже позволяет блокировать без суда сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных мероприятиях, а также с материалами «нежелательных» организаций.

«Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно», — обосновали авторы свой законопроект.

Запрет на оправдание терроризма уже вписан в Закон «О средствах массовой информации». За его нарушение издания могут заплатить от 100 тысяч до миллиона рублей штрафа. Оправдание терроризма также является уголовным преступлением по статье 205.2 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, если такие призывы были сделаны через Интернет.

Что будет подпадать под «оправдание экстремизма» в новом законе, пока неясно.