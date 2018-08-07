Двух российских ходоков отстранили от чемпионата Европы. Их подозревают в работе с пожизненно дисквалифицированным тренером

Подозрения в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным стоили двум российским спортсменам участия в чемпионате Европы. Как сообщает 7 августа «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), в нарушении заподозрили ходоков Сергея Широбокова и Клавдию Афанасьеву.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) аннулировала их допуски на турнир, который проходит в Берлине с 7 по 12 августа.

Афанасьева — победительница молодежного ЧЕ-2017, Широбоков — серебряный призер ЧМ-2017, победитель ЧЕ-2017 среди юниоров.

Виктор Чегин c 1995 по 2015 год возглавлял Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске. Среди его воспитанников было много чемпионов и призеров Олимпиад, а также победителей и призеров чемпионатов мира. Многие из них впоследствии стали фигурантами громких допинговых скандалов.

Начиная с 2012 года антидопинговые службы на основании показателей недавно введенных биологических паспортов стали массово выявлять нарушения у российских спортивных ходоков. Новые методы выявления допинга позволили заново обследовать старые пробы подопечных Чегина, многие из которых также дали положительные результаты. С 2012 по 2016 год счет дисквалифицированных спортсменов Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске шел уже на десятки. В результате 25 марта 2016 года ВФЛА утвердила решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о пожизненной дисквалификации Виктора Чегина. Несмотря на это, Чегина впоследствии неоднократно замечали вблизи российских спортсменов во время различных сборов.