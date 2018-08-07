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Бизнес-трибуна
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10.08.2018 12:00
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ВЕЛЕССТРОЙ поздравляет с Днем Строителя

Команда ВЕЛЕССТРОЙ поздравляет всех строителей, архитекторов, инженеров, и рабочих других специальностей, посвятивших себя делу созидания, с профессиональным праздником!

ВЕЛЕССТРОЙ поздравляет с Днем Строителя

из архива компании Велесстрой

Желаем вам больших успехов, безопасной работы, новых интересных проектов и, конечно, здоровья и счастья. Берегите себя и помните, будущее России – в ваших руках.

Строительство – это командный труд специалистов высокого класса, большой ответственности не только перед будущими жильцами домов и сотрудниками промышленных объектов, но и перед собой и коллегами, перед окружающей средой и нашим будущим. Крупнейшие в мире объекты возводятся коллективами с огромной силой духа, сплоченными общими ценностями и идеей. 

Более 20-ти лет ВЕЛЕССТРОЙ работает на нефтегазовых и электроэнергетических объектах в разных регионах страны, а также объектах промышленного и гражданского секторов экономики, EPC-контрактов и проектирования.

Объекты ВЕЛЕССТРОЙ расположены по всей территории Российской Федерации. К самым масштабным проектам, реализованным при участии ВЕЛЕССТРОЙ, можно отнести:

  • Балтийскую трубопроводную систему 1 и 2;
  • Трубопроводные системы «Восточная Сибирь – Тихий океан 1 и 2 очередь»;
  • Инвестиционный проект «Трубопроводная система Заполярье – Пурпе»;
  • Каспийский трубопроводный консорциум – Расширение;
  • Строительство в рамках проекта Ямал СПГ: строительство завода и резервуаров СПГ;
  • Строительство III очереди ЗАО «Антипинский НПЗ»;
  • Строительство уникальной установки гидрокрекинга на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе;
  • Строительство аммиачного завода в Ленинградской области;
  • Строительство Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный и многое другое.

Главной ценностью компании, залогом ее успеха и развития, являются ее сотрудники, строители, которые изо дня в день приходят на площадку, чтобы вместе возводить новый объект, делать этот мир лучше. Руководство ВЕЛЕССТРОЙ со своей стороны обеспечивает качественные бизнес-процессы, чтобы каждый из 15 000 сотрудников работал продуктивно и безопасно.

В 2018-м году показала свою высокую эффективность программа «Safety First – безопасность прежде всего». Она была предложена генеральным директором ВЕЛЕССТРОЙ Златко Пеничем. Благодаря «Safety First» более 15 000 000 человеко-часов на проекте «Кингисепп.Аммиак» прошли без травм и происшествий, объект ВЕЛЕССТРОЙ «Музей» (ГЭС-2) был награжден вымпелом за отработанные 365 дней без происшествий.

Знаковым для ВЕЛЕССТРОЙ объектом и с точки зрения работ, и с точки зрения безопасности является Бизнес Центр «Эволюция», наиболее узнаваемый небоскреб столицы, новый архитектурный символ современной Москвы. Компания работает на этом объекте с 2016 года.

Сегодня уже закончено устройство прохода от башни к инфраструктуре «Москва-Сити» и метро, ведутся работы по благоустройству залов.

При строительстве башни был выполнен ряд уникальных сложных работ:

  • переоборудование гидравлического лифта с алмазной резкой стен, организацией временной платформы и разработкой металлической платформы высокой грузоподъёмности,
  • установка револьверных дверей,
  • монтаж уникальной вакуумной системы удаления пищевых отходов.

Высота башни «Эволюция» составляет более 240 метров, и даже самые простые и незначительные работы на ней требуют точного просчета и ювелирного монтажа.

Башня «Эволюция» – исключительный, но далеко не единственный проект ВЕЛЕССТРОЙ в гражданском секторе. Основные работы ведутся на объектах нефтегазового и электроэнергетического строительства, главных направлениях деятельности компании.

В 2018 году продолжаются работы по проекту «Расширение ТС ВСТО». ВЕЛЕССТРОЙ завершил строительство трех нефтеперекачивающих станций – НПС №3, НПС №6 и НПС №9 в Иркутской области и приступил к строительству новых станций – НПС №2, НПС №5 и НПС №7. 

В городе Свободный продолжаются начатые год назад работы по криогенному разделению газа Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Новый ГПЗ станет одним из самых масштабных в мире предприятий по переработке природного газа.

Проект Амурский ГПЗ/ из архива компании Велесстрой
Проект Амурский ГПЗ/ из архива компании Велесстрой

Важным событием в этом году является заключение контракта на монтаж механического оборудования, электрооборудования и КИП на установке закачки сырого газа третьего поколения (ЗСГТП) между ВЕЛЕССТРОЙ и Тенгизшевройл. Работы стартуют в рамках Проекта управления устьевым давлением в западном Казахстане. В торжественном подписании контракта приняли участие Высшее руководство ВЕЛЕССТРОЙ, Крешимир Филипович, Златко Пенич и Матко Новак.

Согласитесь, что поставленные цели компании стали достижимы благодаря согласованной командной работе, развитому коллективного духу и четким бизнес-процессам, профессионализму и самоотверженному отношению к работе каждого из ее сотрудников.

Поэтому желаем вам интереснейшей работы в дружном коллективе, благополучия и новых достижений, чтобы возведенные вами объекты сохранялись долгие годы и были предметом гордости для строителей. ВЕЛЕССТРОЙ благодарит вас за ваш неустанный труд, с праздником, друзья!

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