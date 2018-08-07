На теннисном турнире St.Petersburg Open - 2018 выступит финалист «Ролан Гаррос - 2018»

Стал известен состав основной сетки международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2018. Турнир пройдет на стадионе «Сибур Арена» в Петербурге с 16 по 23 сентября.

Свое участие уже подтвердили прошлогодние финалисты — действующий чемпион босниец Дамир Джумхур (24-й номер мирового рейтинга) и итальянец Фабио Фоньини (15).

Также в Петербурге им составит компанию итальянец Марко Чеккинато (22) — одно из главных открытий сезона. В четвертьфинале «Ролан Гаррос-2018» Чеккинато обыграл экс первую ракетку мира Новака Джоковича, став первым итальянским полуфиналистом парижского «мэйджора» за последние 40 лет.

Главная звезда предстоящего турнира в Петербурге – 24-летний австриец Доминик Тим – на сегодняшний день занимает 8-е место в мировом рейтинге ATP. В 2018 году дошел до финала «Ролан Гаррос», где уступил Рафаэлю Надалю.

Также в основную сетку St.Petersburg Open – 2018 вошел канадец с русскими корнями Денис Шаповалов (23), который считается одним из самых перспективных молодых теннисистов мира. В июне он участвовал в Итоговом турнире ATP Next Gen для игроков не старше 21 года.

Кроме того, выступят россияне Карен Хачанов (37), Андрей Рублев (46) и Даниил Медведев (63), а также чемпион St. Petersburg Open 2012 года словак Мартин Клижан и чемпион St. Petersburg Open 2010-го Михаил Кукушкин из Казахстана.

Призовой фонд St.Petersburg Open – 2018 по сравнению с прошлым годом увеличился на 149 985 долларов и составил 1 175 190 долларов. Победитель получит 193 460 долларов (в прошлом году – 178,5 тыс.), финалист – 101 890 (было – 94 тыс.).