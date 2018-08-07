Компания Бондарчука подает новый иск к «Смешарикам»

После отзыва иска «Арт Пикчерс Студия» собрала новые данные и намерена снова судиться с производителем мультсериала «Смешарики».

«Арт Пикчерс Студия», основанная продюсером Федором Бондарчуком, подаст новый иск к «Смешарикам» из-за международного проката мультфильмов. Об этом 7 августа сообщает «Коммерсант».

В компании Бондарчука настаивают, что в споре появились меняющие ход дела данные, которые будут изложены в новом иске.

Ранее «Арт Пикчерс Студия» намеревалась получить с производителя мультфильмов 126,7 миллиона рублей за упущенную выгоду. Соответствующий иск компания «Арт Пикчерс студия» подала весной этого года. Позже истец заявил ходатайство о привлечении Odin's Eye Entertainment, с которой «Смешарики» заключили контракт на прокат мультфильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». Однако 6 августа Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по делу.

«Арт Пикчерс студия» выделила на производство нескольких серий мультсериала 150 миллионов рублей, намереваясь вернуть затраченные средства в том числе за счет проката в других странах. Однако эти серии не вышли по вине зарубежного дистрибьютора, как заверили в ООО «Смешарики». Именно по этой причине, утверждает производитель мультфильмов, финансовые претензии к ним не обоснованы.