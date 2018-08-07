Происшествия
СМИ: Насери подрался с белорусом из-за очереди к микрофону
Звезда фильма «Такси» Сами Насери подрался с другим посетителем караоке-бара Voice в центре Москвы. Актер сражался за место в очереди к микрофону.
Подробности инцидента 7 августа сообщает «Газета.ру». По данным издания, в ночь на 5 августа француз отдыхал в караоке-баре на Тверской улице. Насери намеревался покорить аудиторию певческим талантом, но путь к микрофону ему преградил гражданин Белоруссии. Мужчины не смогли договориться мирно, Насери, как сообщалось ранее, понадобилась госпитализация. Врачи диагностировали травму головы, актер предпочел лечиться в домашних условиях.
Справка:
Сами Насери знаменит не только как актер, но и как дебошир. В апреле 2013-го его взяли под стражу после конфликта на Елисейских полях. Сам актер уверял, что только защищался, однако многочисленные свидетели и полицейские заявили, что он сам в нетрезвом состоянии напал на группу людей. В 2008 году Насери приговорили к шести месяцам строгого режима за то, что он, уже лишенный водительских прав, сбил сотрудницу парижской полиции, отделавшуюся легкими травмами. Позже актеру пришлось отсидеть еще 16 месяцев тюрьмы за нападение на человека с ножом.