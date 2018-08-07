СМИ: Насери подрался с белорусом из-за очереди к микрофону

Звезда фильма «Такси» Сами Насери подрался с другим посетителем караоке-бара Voice в центре Москвы. Актер сражался за место в очереди к микрофону.

Подробности инцидента 7 августа сообщает «Газета.ру». По данным издания, в ночь на 5 августа француз отдыхал в караоке-баре на Тверской улице. Насери намеревался покорить аудиторию певческим талантом, но путь к микрофону ему преградил гражданин Белоруссии. Мужчины не смогли договориться мирно, Насери, как сообщалось ранее, понадобилась госпитализация. Врачи диагностировали травму головы, актер предпочел лечиться в домашних условиях.