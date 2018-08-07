«Унижение вынудило Макарова отказаться». Жертва пыток в ярославской ИК-1 попал в штрафной изолятор из-за отказа мыть унитаз на камеру

Руководство ярославской колонии ИК-8 вновь отправило Евгения Макарова в ШИЗО. Об этом 7 августа сообщает фонд «Общественный вердикт». Общественники сообщают, что поводом для отправления в штрафной изолятор стал отказ Евгения мыть унитаз под видеозапись.

«По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации, и тем более под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться», — отмечают правозащитники.

Евгений Макаров стал известен после публикации «Новой газетой» ролика с пытками над ним. На видеозаписи 17 сотрудников ярославской колонии ИК-1 избивают зафиксированного на партах мужчину, обливая его в конце водой. По данному делу уже арестовано 12 фигурантов. Ролик вызвал широкий резонанс, 7 августа участники Pussy Riot и «Декоммунизации» провели под окнами ФСИН акцию против пыток.

Судя по всему, в ИК-8 Евгению Макарову после перевода стало не многим легче. По информации правозащитников, он уже не раз попадал в ШИЗО, а 30 июля Макаров с пятью другими заключенными объявил голодовку против плохих условий содержания. Голодовка продлилась сутки.