Петербургская велогонщица Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры

Трехкратный призер Олимпийских игр велогонщица из Петербурга Ольга Забелинская вошла в заявку сборной Узбекистана по велоспорту на Азиатские игры. Соревнования пройдут в Индонезии с 18 августа по 2 сентября и станут первыми для 38-летней спортсменки не под флагом России.

По словам Забелинской, поводом для получения узбекистанского гражданства стало опасение, что из-за допинговых скандалов ее не допустят до Олимпиады-2020.

– Я не чувствую возраста и в Токио готова бороться за медали, – цитирует 7 августа спортсменку «Матч ТВ». – Но вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах. Началось все в Рио, затем в Пхенчхане ситуация усугубилась и, по моим ощущениям, в Токио будет еще хуже. На 99% уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным.

38-летняя петербурженка в составе сборной России дважды выигрывала бронзовые медали на Олимпиаде в Лондоне-2012, а в Рио-2016 спортсменка завоевала серебро. По ее словам, она уже дала России больше, чем страна вложила в нее.

Напомним, что из-за тех же допинговых скандалов продолжает оставаться вне закона вся российская легкая атлетика. На днях Федерацию российских легкоатлетов отказались восстанавливать в международных правах. Россияне по-прежнему могут выступать на международных соревнованиях только после получения специального допуска и только под нейтральным флагом.