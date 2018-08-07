Два дорогих авто «бесплатно» заправили на петербургских АЗС по 100 л бензина

Несколько случаев «бесплатного» увоза топлива с заправок попали в поле зрения петербургской полиции за последние сутки.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в краже 97 литров 95-го бензина на сумму 4463 рубля. Сам инцидент произошёл вечером 2 августа. На АЗС на Софийской улице, 1, приехал «Рендж Ровер» с «красивым» номером. Водитель залил почти 100 литров и скрылся. Подозреваемого удалось задержать – это учредитель одной из петербургских кофейных компаний. С него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Водитель другого дорогого автомобиля – «Джипа Гранд Чероки» – заправился на 4 тысячи рублей (92 литра бензина Аи-95) и уехал без оплаты с АЗС на Малоохтинской набережной, 16, минувшим вечером. Сообщение об этом от оператора АЗС полиция проверяет, как и госномер «Джипа».

Ещё дважды за вечер сотрудники заправок заявляли в полицию о злоумышленниках. Водитель серебристой «Шкоды Рапид» смог увезти с Серебристого бульвара почти 50 литров 95-го бензина на 2,1 тысячи рублей. «Фольксваген Поло» с логотипом крупного агрегатора такси водитель заправил на 499 рублей (12 литров 92-го бензина) на АЗС на Бухарестской улице, а заплатить «забыл».

И одно из старых преступлений всплыло днём 6 августа в МРЭО на Дальневосточном проспекте. Туда обратилась 26-летняя петербурженка: она хотела зарегистрировать «Опель Корса». Но при проверке по базе данных выяснилось, что машина находится в местном розыске в связи с увозом топлива на 999 рублей с АЗС в октябре 2013 года.