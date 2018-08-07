Евросоюз защитит себя от российских «преступников, коррупции и грязных денег», ограничив выдачу паспортов

Европейский союз намерен пересмотреть практику предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику.

«Европейский союз не должен становиться прибежищем для преступников, коррупции и грязных денег», – цитирует 7 августа еврокомиссара Веру Юрову издание Der Spiegel.

К осени еврочиновники подготовят новые правила выдачи паспортов и видов на жительство, предоставляемых в обмен на инвестиции. В первую очередь ограничения, по словам Юровой, затронут выходцев из стран бывшего СССР и Китая, так как именно жители этих государств вызывают наибольшее опасение у Еврокомиссии.

«Все большее число членов ЕС предоставляют гражданство лицам из других стран, если они инвестировали большие суммы денег», – отмечает еврокомиссар, добавляя, что часто такие инвестиции — это просто дорогостоящая недвижимость. Это создает ситуацию, когда внутри Евросоюза могут действовать «троянские кони». Юрова настаивает, что странам ЕС необходимо бороться с теми, кто «ставит под угрозу безопасность Европы или желает отмыть свои капиталы».

Еврокомиссия указывает, что чаще всего «золотые паспорта» выдают Греция, Кипр и Мальта.