Уроженец Петербурга Александр Мальцев стал четырехкратным чемпионом Европы по синхронному плаванию

Сборная России завоевала 17-ю золотую медаль на первом объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта. В соревнованиях в Глазго по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов первое место заняли Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева с результатом 92,4000.

Серебро досталось паре из Италии (90,7333), бронза — представителям Испании (85,4333). Отметим, что для Мальцева это уже четвертое золото чемпионата Европы. Ранее на этих же соревнованиях с Гурбанбердиевой он стал первым в технической программе. Два года назад в паре с другой девушкой – Михаелой Каланчой – он также завоевал две награды высшей пробы.

Александр Мальцев родился в Петербурге и здесь же, в детско-юношеской школе олимпийского резерва «Экран», делал первые шаги в занятиях синхронным плаванием. Из-за того, что по всем регламентирующим документам мужчин в синхронном плавании в России официально долго не существовало, в протоколах соревнований его часто записывали как девочку. Подробнее о непростом пути теперь уже четырехкратного чемпиона Европы читайте в материале «Фонтанки».

Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. На счету россиян всего 33 награды — 17 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6-12 августа).