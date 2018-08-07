Трамп заявил, что хочет «мира во всем мире». И пообещал наказать страны, сотрудничающие с Ираном

Президент США Дональд Трамп опять взялся за Twitter-дипломатию. В своем блоге 7 августа он написал, что те страны, которые сотрудничают с Ираном, не смогут вести дела с США.

Трамп подчеркнул, что нынешние американские санкции против Ирана являются «самыми жесткими» из всех когда-либо введенных ограничений. Президент США пообещал, что в ноябре санкции «поднимутся на новый уровень».

«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет заниматься бизнесом в США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!» – написал Трамп.

Напомним, США 7 августа возобновили действие санкций против Ирана. Они были сняты в 2015 году после подписания соглашения по ядерной программе Тегерана. Ирану запрещено покупать доллары, также ограничены операции с золотом и другими ценными металлами, а также алюминием, сталью и углем.

Отметим, 6 августа в Евросоюзе заявили, что не собираются присоединяться к американским санкциям против Ирана. Действие американских ограничений заблокировано на территории ЕС для защиты европейского бизнеса, работающего со страной в зоне Персидского залива.