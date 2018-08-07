Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира

Группа «Аэрофлот» вошла в двадцатку авиационных холдингов мира с крупнейшим пассажиропотоком, по данным американского Air Transport World и британского Flight Airline Business. Группа попадает в топ-20 второй год подряд. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Аэрофлота.

В «Отчете о мировых авиакомпаниях»-2018», опубликованном Air Transport World, Аэрофлот совместно с дочерними компаниями занял 19-е место по пассажиропотоку в мире. В 2017 году группа перевезла свыше 50 млн пассажиров. Кроме того, Аэрофлот занял в мире 22-е место по выручке.

В рейтинге «Лидирующие авиационные группы» от Flight Airline Business группа «Аэрофлот» оказалась на 20-й позиции по пассажиропотоку и на 23-й по выручке.

«Важно то, что наше возвращение в элиту мировой отрасли подтвердили сразу два ведущих аналитических центра, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Группа «Аэрофлот» разрабатывает и вскоре представит обновленную стратегию, где наши цели роста будут скорректированы в сторону повышения».