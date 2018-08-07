«ФСИН=ГУЛАГ». Участники Pussy Riot и «Декоммунизации» провели в Москве акцию против пыток

Мария Алехина из Pussy Riot и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) устроили акцию против пыток под окнами Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Об этом Алехина написала в своем Facebook 7 августа.

На входе в приемную ФСИН они вывесили красный баннер с черной надписью «ФСИН = ГУЛАГ», а также фотографии заключенных, подвергшихся пыткам.

«Внезапно вышедший сотрудник сказал, чтобы мы подали все в письменной форме. Мы ответили, что именно в письменной все и подаем. Просто увеличили слова, чтоб их точно прочли. Сотрудник качал головой, отклеивал слова и бормотал про ненадлежащий порядок подачи», — рассказала Алехина.

Девушка также высказалась по поводу скандального ролика с пытками в ярославской ИК-1. «Это не исключительный случай садизма, а часть повседневной практики системы, которая превращает людей в рабов и заложников», – считает участница Pussy Riot.

20 июля «Новая газета» на своем сайте опубликовала 10-минутную запись избиения заключенного ярославской ИК-1, снятую в июне 2017 года на видеорегистратор.

После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ). Позже выяснилось, что ярославский следователь Радион Свирский уже проводил проверку этой видеозаписи по заявлению адвокатов Макарова в июле 2017 года и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

12 фигурантов этого дела уже отстранены от работы и арестованы.

Общественный резонанс, связанный с публикацией ролика, побудил СКР поручить регионам немедленно возбуждать уголовные дела по выявленным фактам пыток в колониях и изоляторах. К тому же следователи намерены проверить все запирающиеся кабинеты в силовых ведомствах на наличие видеокамер.