«Зенит» точно получит полузащитника сборной Уругвая Лаксальта. Больше никто не захотел отдавать за него 20 млн евро

Переход полузащитника футбольной сборной Уругвая и «Дженоа» (Италия) Диего Лаксальта в «Зенит», похоже, уже окончательно решенный вопрос. Как сообщает 7 августа gazzetta.it, петербургский клуб согласился заплатить требуемые за игрока 20 млн евро.

Отмечается, что на игрока претендовали многие европейские клубы, но финансовые требования «Дженоа» выполнил только «Зенит».

Ранее сообщалось, что с самим Лаксальтом даже уже есть договоренность по личному контракту. Полузащитник будет получать в России 2,5 миллиона евро в год.

Диего Лаксальт в 2013-м перешел из своего родного клуба «Дефенсор Спортинг» (Уругвай) в миланский «Интер». В «Интере» он так и не сыграл ни одного матча: до 2016-го руководство миланцев ежегодно отдавало его в аренду. Последним клубом в этом списке стал «Дженоа». В 2016-м Лаксальт подписал с «Дженоа» полноценный контракт. С тех пор уругваец провел в Серии А 36 матчей.

Выступал на чемпионате мира по футболу в 2018 году за сборную Уругвая. Стал одним из лучших игроков своей национальной команды на турнире. В третьем матче группового этапа Россия — Уругвай (0:3) при счете 0:1 именно после его удара по воротам российской сборной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева попал в ворота Игоря Акинфеева.

Напомним, футбольный клуб «Зенит» лидирует в чемпионате Российской премьер-лиги 2018/19. После двух туров у сине-бело-голубых 6 очков. Были обыграны «Енисей» (2:0) и тульский «Арсенал» (1:0).