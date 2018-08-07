Фото дня: банные процедуры для ангела. С Александровской колонны смыли 15-летнюю грязь

Ангел на вершине Александровской колонны стал чистым в буквальном смысле этого слова. Утром 7 августа его помыли с мылом.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как сообщили «Фонтанке» в Эрмитаже, ангела очищали специальным оборудованием при помощи струи воды под давлением. Напор был выбран щадящий, подобным образом скульптуру мыли впервые.

Последний раз её чистили в 2003 году, после комплексных реставрационных работ. Сейчас памятник находится в хорошем состоянии, никаких процедур, кроме банных, ему не требуется.

Колонна появилась в центре Дворцовой площади в 1834 году в честь победы императора Александра I над Наполеоном. С тех пор ее реставрировали четыре раза — в 1862, 1912, 1963 и 2001-2003 годах.