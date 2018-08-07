В Парамарибо с российским паспортом. Последняя страна Южной Америки отменяет визовый режим для россиян

Россия уже в ближайшее время подпишет договор о безвизовом режиме с Суринамом. Об этом «Известиям» 7 августа рассказал глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Суринам может стать последней страной в Южной Америке, которая отменит визовый режим с Россией. Сейчас россиянам нужна виза только для поездок в Суринам и Французскую Гвиану (является заморским департаментом Франции).

Напомним, осенью 2016 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его суринамский коллега Ниермала Бадризинг подписали договор «об основах отношений». Первым конкретным решением в рамках договора должно стать именно введение безвизового режима.

Отметим, сейчас в Парамарибо нет даже отдельной российской дипмиссии — интересы нашей страны представляет посол РФ в Бразилии.