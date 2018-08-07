Российские конструкторы создали “вечный” ядерный реактор для подводных лодок

Специалисты Росатома создали не требующий перезарядки ядерный реактор для атомных подводных лодок (АПЛ).

Об этом сообщает открытый отчет АО «ОКБМ Африкантов» (входит в структуру Росатома) за 2017 год. Активная зона реактора уже прошла испытание.

В активной зоне реактора содержится ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция. Детище конструкторского бюро способно бесперебойно обеспечивать энергией подлодку в течение всего ее жизненного цикла. Пока же перезарядка топлива на флоте занимает больше месяца, и в это время состав АПЛ сокращается на единицу.

В июне 2018 года американцы признали российские подлодки одними из самых страшных в мире. Наши подводные суда «Борей», «Дельфин» и «Ясень» могут успешно соревноваться в смертоносности с западными «Огайо» и «Колумбией».