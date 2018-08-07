Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский купил франшизу китайской марки Geely

В Петербурге открывается четвертый центр по продаже китайского автомобильного бренда Geely. Это следует из данных дистрибьютора ООО «Джили-Моторс». Покупателем франшизы стала компания «Авангард», принадлежащая чемпиону мира по хоккею Максиму Сушинскому.

В «Авангарде» от комментариев отказались. По данным «Фонтанки», технические условия по продаже автомобилей были получены весной, активно продажи запустились в июне – на Приморском проспекте, 54, рядом с принадлежащим «Авангарду» центром по продаже автомобилей Mercedes.

«Авангард», помимо этого, торгует автомобилями Hyundai на Пискаревском проспекте, 2, а также строит автоцентр Mercedes на Парнасе.

Компания Максима Сушинского стала четвертым дилером китайской марки в Петербурге. Кроме него Geely продают «Элан Моторс», «Экспо Кар» и «Автоцентр Союз». Всего за первое полугодие 2018 год в городе продано 97 автомобилей Geely, что на 64% больше, чем годом ранее, по данным «Auto–Dealer–СПб». При этом за первые 7 месяцев 2017 года продажи марки упали на 64% — было продано всего 69 машин.

Geely Automobile – один из крупнейших китайских производителей автомобилей. Входит в группу компаний Zhejiang Geely, которая начала свою деятельность в 1986 году с производства холодильников. Первые машины Geely появились на рынке в 1998 году. С 2003 года китайская компания поставляет свою продукцию на экспорт. В 2010 году Geely за $1,8 млрд приобрела шведский автоконцерн Volvo.