Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский купил франшизу китайской марки Geely
В Петербурге открывается четвертый центр по продаже китайского автомобильного бренда Geely. Это следует из данных дистрибьютора ООО «Джили-Моторс». Покупателем франшизы стала компания «Авангард», принадлежащая чемпиону мира по хоккею Максиму Сушинскому.
В «Авангарде» от комментариев отказались. По данным «Фонтанки», технические условия по продаже автомобилей были получены весной, активно продажи запустились в июне – на Приморском проспекте, 54, рядом с принадлежащим «Авангарду» центром по продаже автомобилей Mercedes.
«Авангард», помимо этого, торгует автомобилями Hyundai на Пискаревском проспекте, 2, а также строит автоцентр Mercedes на Парнасе.
Компания Максима Сушинского стала четвертым дилером китайской марки в Петербурге. Кроме него Geely продают «Элан Моторс», «Экспо Кар» и «Автоцентр Союз». Всего за первое полугодие 2018 год в городе продано 97 автомобилей Geely, что на 64% больше, чем годом ранее, по данным «Auto–Dealer–СПб». При этом за первые 7 месяцев 2017 года продажи марки упали на 64% — было продано всего 69 машин.
Geely Automobile – один из крупнейших китайских производителей автомобилей. Входит в группу компаний Zhejiang Geely, которая начала свою деятельность в 1986 году с производства холодильников. Первые машины Geely появились на рынке в 1998 году. С 2003 года китайская компания поставляет свою продукцию на экспорт. В 2010 году Geely за $1,8 млрд приобрела шведский автоконцерн Volvo.
Справка:
Максим Сушинский — уроженец Ленинграда, воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба СКА. По окончании школы играл за родной клуб с 1992 года по 1996 год. Затем перешел в ХК «Авангард».
Был в составе сборной России по хоккею на чемпионатах мира 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 годов. 11 декабря 2009 года в матче чемпионата КХЛ ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) забросил свою 300-ю шайбу в чемпионатах России.
В высшем российском дивизионе провел 994 игры, забросил 345 шайб, сделал 477 передач, набрал 1143 минуты штрафа.
23 мая 2013 года объявил о завершении карьеры.