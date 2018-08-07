Таможня потрошит Сытный рынок. Там открыто торгуют «санкционкой» из Евросоюза

Залежи заграничных деликатесов готовят к эвакуации с территории Сытного рынка в Петроградском районе. Таможня пришла на запах исконных хамона и пармезана.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 7 августа на рынке были замечены сотрудники в зеленой форме. Они не разменивались на отечественную продукцию, а прямо направились к точкам с санкционными товарами.

«Ходят, высматривают колбасы, сыры, рыбу. Все сплошь заграничное», – облизываясь, передают читатели.

На Сытном рынке работают сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления. Их чутье натренировано недавним рейдом на рынке «Юнона», где работали магазины «Товары из Финляндии» с центнерами «санкционки». Ее привезли в Петербург физические лица в рамках разрешенных квот для личного употребления — не более пяти килограммов на человека.

На Сытный рынок продукцию доставляют так же. «Челноки» жертвуют личным потреблением для насыщения петербургских прилавков запретными плодами Евросоюза. Они конкурируют с официальными заменителями санкционных товаров – чилийским пармезаном и китайскими морепродуктами. Такие точки открыты на самых известных рынках Петербурга.

Сытный рынок на Сытнинской улице является старейшим в городе, он работает с 1711 года.

Питаться некоторыми видами европейской и американской продукции Владимир Путин запретил с августа 2014-го. Найденное властями подлежит уничтожению. Недавно Россельхознадзор отчитался о сожженных 26 тысячах тонн продуктов.

Россия продолжает планомерно запрещать импорт. Табу на мясо из Бразилии, которая после контрсанкций считалась крупнейшим поставщиком, вызвало дефицит и рост цен до исторического максимума.