Нигерия потратила 1 млн долларов на возвращение болельщиков с чемпионата мира в России. Фанаты домой не собирались

Властям Нигерии пришлось изрядно потратиться на возвращение своих соотечественников из России после окончания чемпионата мира по футболу. Как сообщает 7 августа AllAfrica со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Джеффри Оньема, на эвакуацию 355 нигерийцев ушел 1 млн долларов.

Отмечается, что все они изначально не планировали возвращаться на родину. Их перевозили в два захода: первый самолет вернул 20 июля 155 человек, второй – 5 августа ещё 200.

Каждый рейс обошёлся государственной казне Нигерии примерно в 500 тыс. долларов. По словам Оньемы, он обеспокоен тем, что большое количество его сограждан улетали в Россию не ради футбола, а для получения убежища в Европе.

Напомним, еще по ходу чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, стало известно о сотнях нигерийцев, прибывших в Россию под предлогом посещения футбольных матчей. Например, 13 июля большая группа африканцев собралась у посольства в Москве. Болельщики приехали в Россию по Fan ID и не могли вернуться на родину из-за мошенников. Каждый из них у себя на родине заплатил за оформление паспорта болельщика по 300 долларов, хотя это бесплатная процедура.

Другие африканцы пытались сбежать в Европу. Не для всех это закончилось хорошо. Напомним, что сборная Нигерии по футболу заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.