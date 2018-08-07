18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +23
$ 63.54р
73.56р
12:48 07.08.2018
Расширенный поиск

Город
07.08.2018 12:05
Печать

Над Ладогой прошел смерч. В Сети публикуют видео редкого явления

Очевидцы сообщают: над Ладогой кружил настоящий смерч. Синоптики успокаивают: удивляться и бояться не стоит.

О редком природном явлении «Фонтанке» сообщили читатели. По словам очевидцев, смерч на юге Ладожского озера был замечен вечером 6 августа. Гигантский вихрь покружил и растворился над акваторией, не дойдя до берега. Некоторые пользователи Сети не растерялись и успели снять смерч на видео. 

Как «Фонтанке» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева, метеостанции не заметили смерча в Ленинградской области, однако зафиксировали ветер в 13 м/c и грозы. 

«Не часто, но смерчи в нашем регионе случаются, а еще реже они фиксируются», – отметила специалист. Она заверила, что бояться не стоит – северные смерчи гораздо менее интенсивные, чем, например, на Черном море. Хотя иногда это «не очень характерное явление» может привести к разрушениям.

Вторит Мироничевой и ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус: «Сеть метеостанций очень редка, и множество подобных локальных в своем проявлении явлений она пропускает». По его словам, удивляться смерчу не стоит, так как он «мог возникнуть, когда холодные потоки воздуха на окраинах облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды». Это вызывает образование дождевых капель, одновременно выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Этот теплый поток устремляется вверх, создавая зону разрежения. Далее процесс усиливается лавинообразно, образуя характерную воронку. При этом в наших северных широтах такие смерчи довольно часто затухают при подходе к суше. 

Леус также отметил, что развитие технологий и социальных сетей дает все больше информации о подобных явлениях погоды. При этом «не следует приближаться к смерчу, желая испытать каких-либо острые ощущения», – предупреждает синоптик.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.
Setl City
06.08.2018 15:13

Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.08.2018 12:03

Регистрация в Единой биометрической системе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» начинает сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе.
Setl Group
03.08.2018 11:12

Setl Group выплатил 3-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

2 августа 2018 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 3-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.