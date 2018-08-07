Над Ладогой прошел смерч. В Сети публикуют видео редкого явления

Очевидцы сообщают: над Ладогой кружил настоящий смерч. Синоптики успокаивают: удивляться и бояться не стоит.

О редком природном явлении «Фонтанке» сообщили читатели. По словам очевидцев, смерч на юге Ладожского озера был замечен вечером 6 августа. Гигантский вихрь покружил и растворился над акваторией, не дойдя до берега. Некоторые пользователи Сети не растерялись и успели снять смерч на видео.

Как «Фонтанке» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева, метеостанции не заметили смерча в Ленинградской области, однако зафиксировали ветер в 13 м/c и грозы.

«Не часто, но смерчи в нашем регионе случаются, а еще реже они фиксируются», – отметила специалист. Она заверила, что бояться не стоит – северные смерчи гораздо менее интенсивные, чем, например, на Черном море. Хотя иногда это «не очень характерное явление» может привести к разрушениям.

Вторит Мироничевой и ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус: «Сеть метеостанций очень редка, и множество подобных локальных в своем проявлении явлений она пропускает». По его словам, удивляться смерчу не стоит, так как он «мог возникнуть, когда холодные потоки воздуха на окраинах облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды». Это вызывает образование дождевых капель, одновременно выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Этот теплый поток устремляется вверх, создавая зону разрежения. Далее процесс усиливается лавинообразно, образуя характерную воронку. При этом в наших северных широтах такие смерчи довольно часто затухают при подходе к суше.

Леус также отметил, что развитие технологий и социальных сетей дает все больше информации о подобных явлениях погоды. При этом «не следует приближаться к смерчу, желая испытать каких-либо острые ощущения», – предупреждает синоптик.