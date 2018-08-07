Драка в московском баре обернулась для звезды фильмов «Такси» черепно-мозговой травмой

Французский актер Сами Насери и его брат подрались в столичном баре. Как пишет 7 августа РБК со ссылкой на свои источники в ГУ МВД Москвы, у звезды фильмов «Такси» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По данным издания, Сами Насери находился в баре вместе со своим братом Ларби. У них возник конфликт с неизвестным, после чего актера ударили по лицу. Его доставили в НИИ им. Склифосовского, где поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Насери отказался от госпитализации и после осмотра покинул клинику.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы отказались официально подтверждать эту информацию.

Напомним, Сами Насери прославился и на родине своей любовью к дракам. Так, в апреле 2013-го его взяли под стражу после конфликта на Елисейских полях. Сам актер уверял, что только защищался, однако многочисленные свидетели и полицейские заявили, что он сам в нетрезвом состоянии напал на группу людей.

В 2008 году Насери приговорили к шести месяцам строгого режима за то, что он, уже лишенный водительских прав, сбил сотрудницу парижской полиции, отделавшуюся легкими травмами. Позже актеру пришлось отсидеть еще 16 месяцев тюрьмы за нападение на человека с ножом.